Casagrande mais livre e feliz depois de sair da Rede Globo

Entrevistado no podcast “Fala, Brasólho”, Casão falou sobre seu desligamento da emissora

“Estou me sentindo bem, feliz e livre”, disse Walter Casagrande no episódio do podcast “Fala, Brasólho”, que foi ao ar na última terça-feira (12). O ex-jogador e comentarista de esportes deixou a Rede Globo há pouco mais de uma semana.

Walter Casagrande e Fred no podcast “Fala, Brasólho”

“Fiquei na Globo por 25 anos e não tenho o que reclamar: viajei o mundo fazendo jogos da Seleção Brasileira, comentei Copa do Mundo, Olimpíadas, fiz amistosos por todo lugar. Eu vi muita coisa. Quando mudou a direção, muitas pessoas foram saindo, de todas as áreas, dramaturgia, jornalismo, esporte… E eu comecei a perceber que não estava tão prestigiado como eu era antes”, contou. “Mas aí sentamos para conversar, não tive nenhum problema, foi ótimo. Porque eu queria mesmo sair e eles queriam que eu saísse”, completou o comentarista.

Casagrande será o novo colunista da UOL, mas o ex-jogador revelou também que tem chance de ir para outra emissora e realizar novos projetos na TV.

Casagrande é o novo colunista do UOL

“Tenho outros projetos, não só em esporte. Não posso sair completamente do esporte porque o esporte é minha vida, mas eu quero fazer outras coisas. Penso em um programa musical resgatando o Rock Brasileiro e a MPB”, afirmou Walter Casagrande.

“Casão” foi o décimo e último convidado da primeira temporada do “Fala, Brasólho”. Apresentado pelo jornalista Fred, o podcast já recebeu nomes como Tite, Denilson, Tiago Leifert e Alexandre Pato. Todos os episódios estão disponíveis no YouTube, Spotify, Deezer e Google Podcasts.