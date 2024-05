CASACOR 2024: Marcelo Salum encanta com ‘As Rosas Falam’ no Espaço Duratex

A edição de 2024 da CASACOR São Paulo promete ser inesquecível, especialmente com a contribuição do renomado arquiteto Marcelo Salum. Conhecido por sua habilidade única em contar histórias por meio do design arquitetônico, Salum presenteia os visitantes da mostra com uma experiência cheia de significado no espaço proprietário da Duratex, patrocinadora oficial do evento.

Design inovador e inspirador celebra a beleza e a força feminina

Intitulado “As Rosas Falam”, o ambiente criado por Salum reflete a delicadeza e a força do feminino a partir das flores. Alinhado com sua forte conexão com a proporção áurea, que historicamente guiou muitas construções e está presente em padrões naturais, como a distribuição das pétalas das flores, o arquiteto faz alusão às rosas como representantes dessa proporção. Ele transmuta a essência das rosas em uma narrativa espacial que ecoa a complexidade e a sutileza do feminino. Como um tributo à icônica canção “As Rosas Não Falam”, de Cartola, o ambiente revela uma interpretação do que é feminino, destacando a força que reside na suavidade e delicadeza.

O tributo de Marcelo Salum ao feminino na CASACOR 2024 Espaço Duratex explora a delicadeza e a força das rosas e da mulher

Salum compartilha: “Desde pequeno, sempre tive muita conexão com as mulheres, com a força do lado feminino do ser, que em aparência pode ser delicado, mas em essência é extremamente poderoso. A mulher é o sexo forte. Esse espaço é uma homenagem a todas as mulheres que muitas vezes não ocupam o seu lugar devido neste mundo ainda tão patriarcal. Um espaço que reverencia o feminino, a mãe que habita em todos nós.”

Marcelo Salum

No coração deste cenário, os painéis Duratex desempenham um papel fundamental. O padrão Bétula, da linha Thera, que faz parte do portfólio da coleção Harmonia lançada este ano, envolve a maior parte do espaço como uma pétala que abraça o piso, parede e teto. Para o piso, o produto foi especialmente adaptado para a ocasião, transportando os visitantes para um novo universo.

Os padrões da Coleção Harmonia, Blush e Azul Profundo, juntamente com o Ocre Solar, emprestam sua paleta de cores autênticas e envolventes, adicionando camadas de serenidade e aconchego ao ambiente. Da cozinha à sala de estar, do quarto à varanda, cada espaço é cuidadosamente revestido com a excelência e inovação que caracterizam os produtos Duratex. A coleção Harmonia une equilíbrio, paz e natureza, elementos encontrados na contemplação das flores e na essência do feminino.

Outro destaque é a marcenaria da Celmar Móveis, que, em parceria com a Duratex, apoiou e executou com excelência o espaço, utilizando exclusivamente MDF da marca. Já os mobiliários soltos, fornecidos pela Líder Interiores, incluem lançamentos assinados por designers renomados como Maurício Arruda e Suíte Arquitetos. O ambiente é complementado pelos móveis de bambu e palha desenvolvidos exclusivamente por Alex Cerello e as Mesas Jazz de parede, criadas por Jader Almeida.

O paisagismo de Monica Costa convida os visitantes a contemplarem um jardim de rosas, com arranjos delicados de Aline Matsumoto que permeiam todo o ambiente. No banheiro, a coleção Italian Days da Ceusa, criada em colaboração com a marca SOUQ, adiciona um toque sofisticado.

A iluminação, desenvolvida pela Lucenera, e as peças decorativas de Cris Bertolucci, em destaque o lançamento da marca, o pendente Tulipa, criam uma atmosfera acolhedora e elegante. As cortinas sob medida da Uniflex, a sonorização gerenciada pela RF Áudio e Vídeo, e o sistema de vigilância instalado pela Alarmbr completam a ambientação.

Patrícia Cisternas, gerente de Marketing da Duratex, finaliza: “O espaço Duratex na CASACOR São Paulo 2024 é uma celebração da beleza, harmonia e força que residem na delicadeza das rosas e no feminino que habita em todos nós. Essa união é elevada pelos produtos da marca cuidadosamente escolhidos pelo time em parceria com o excelente arquiteto que é Marcelo Salum.”

Este espaço, mais do que uma simples exibição, é uma homenagem poética ao feminino, um convite para que todos possam reconhecer e celebrar a força na delicadeza.