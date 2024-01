CasaBloco promove imersão de carnavais brasileiros no MAM

5ª edição do evento acontecerá de 25 a 28 de janeiro de 2024

Acontecerá no Museu de Arte de Moderna (MAM), localizado no Vivo Rio no Rio de Janeiro, nos dias 25, 26, 27 e 28 de janeiro de 2024, a 5ª edição da CasaBloco, que terá como tema este ano “Minha carne é de carnaval, meu coração é igual”. O evento que reunirá os diferentes carnavais brasileiros, contará com programação diurna completamente gratuita para a população, que poderá comparecer a oficinas (entre as principais, a de adereços reciclados e a Maquiagem Artística), rodas de conversas, cinema, feira e manifestações artísticas nos pilotis. Para a realização desta edição, serão ocupados diversos espaços do MAM, como os pilotis, os jardins, o salão e a cinemateca.

“O Rio é o grande anfitrião de um Brasil plural! Nossa proposta é que o folião embarque em uma imersão carnavalesca única, diferente, completa, passando pelo universo dos blocos, dos maracatus, do samba, da moda, do cinema, da gastronomia, além de oficinas e rodas de conversa”, afirma Rita Fernanda, idealizadora e Diretora Geral da CasaBloco.

Antes de chegar ao Rio Janeiro, a CasaBloco estará presente em Pernambuco, realizando o pré-carnaval de Olinda, nos dias 13 e 14 de janeiro. Já no MAM, a abertura será realizada às 14h do dia 25/01, com diferentes atrações como oficinas, roda de conversa com Leandro Vieira e Marcio Debelliam, mostra de cinema, feira de moda e gastronomia, e da lavagem com os Filhos de Gandhi.

No dia seguinte, sexta-feira, 26 de janeiro, haverá apresentações tradicionais que remetem a carnavais de três estados brasileiros: Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Pernambuco será representado pelo Cordão do Boitatá e pelos shows de Lenine & Spok e Alceu Valença. Logo em seguida, a Timbalda trará o clima do carnaval baiano para o MAM. Para finalizar o dia, o carioca DJ Cyro e a pernambucana Lala K ainda se apresentarão na pista da CasaBloco. Este dia do evento também contará com a presença do comentarista e estudioso do Carnaval, Milton Cunha, que falará sobre “Carnaval e Literatura”.

No sábado de 27 de janeiro, a CasaBloco receberá diversos shows como o do grupo paulista, Bloco Ritaleena, que apresentará os maiores sucessos da rainha do rock nacional, Rita Lee. Outros gêneros musicais também marcarão presença, como o pop pela cantora carioca Fernanda Abreu, que receberá Sandra Sá; a música romântica com o Ferrugem, Sidney Magal e o bloco Fogo & Paixão; além da mistura de música eletrônica com MPB, pelo duo DJs Tropicals, com a participação do DJ Cyro.

Em 28 de janeiro, a apresentação inicial será realizada pela Carimbaby, grupo que performará o carimbo, dança típica do estado do Pará, no Norte do Brasil. O último dia da edição de 2024 do evento também terá shows do Bloco da Gravata Florida, roda de samba Terreiro de Crioulo, DJs Tamy e Cris Pantojjas, e o show de samba de raiz e muito carnaval no palco principal realizado por Leci Brandão, Cacique de Ramos e Marcelo D2.

Para Rita Fernandes, a CasaBloco promove um projeto de valorização da mais importante expressão cultural popular brasileira: “CasaBloco é um projeto de valorização do carnaval como arte, sendo a mais importante expressão cultural popular do Brasil. Esse país diverso, plural, que se expressa nos diferentes ritmos que marcam o carnaval brasileiro. Esse espaço foi pensado para oferecer a melhor e mais completa experiência carnavalesca em um único lugar, onde o folião pode desfrutar de todas as linguagens que o carnaval contempla”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A edição desse ano empregará mais de 1 mil durante as três etapas (pré-produção, realização e pós-produção) e contará com o patrocínio master da Ambev, através da marca Brahma, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e com o patrocínio da Seafood from Norway – Bacalhau da Noruega, O autêntico. Além desses patrocínios, a CasaBloco também terá parcerias com o MUCA (Movimento Unido dos Camelôs) e com a ONG Sorrindo RJ.