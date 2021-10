Casa Vogue mostra dúplex luxuoso da influenciadora Gabriela Versiani

A influenciadora disse que adora receber os amigos

Nesta semana, a Casa Vogue, famoso por mostrar o interior da casa de várias celebridades, mostrou o dúplex de Gabriela Versiani, em São Paulo-SP. A influenciadora falou um pouco sobre a decoração e como tudo foi feito pensando até no trabalho dela de produção de conteúdo.







A influenciadora pediu que a arquiteta fizesse ambientes mais clean e deixasse o apartamento mais criativo e colorido com os objetos da decoração



O apartamento tem 115 m² e um estilo contemporâneo, detalhes cheios de cor e ambientes super “instagramáveis”. Mas, Gabriela contou que não encontrou o dúplex assim. Com a ajuda de uma arquiteta, ela deixou tudo a cara dela.

“Esse ‘apezinho’ foi um perrengue para achar. Ele estava pronto, mas não tinha muito a minha cara, aí eu chamei minha arquiteta. Quebramos tudo, quebramos o teto para colocar ar condicionado e para a mudar a iluminação. Antes a iluminação era muito fraca, mudamos para eu gravar meus vídeos e fazer meus conteúdos”, contou a influenciadora.









Tudo foi pensado para melhorar a rotina da influenciadora, até a iluminação



Os fãs ficaram encantados com o apartamento. No vídeo, a influenciadora conta que adora o lugar e também sempre faz questão de chamar os amigos. “Eu sempre gostei muito de casa, de cuidar do meu cantinho, eu sou muito de energia, gosto muito de receber as pessoas. Como uma boa mineira, eu amo a casa cheia”, finalizou Gabriela.