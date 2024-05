CASA TAO: Barbara Dundes alinha tradição e tecnologia na CASACOR São Paulo 2024

A CASACOR São Paulo 2024 está repleta de ambientes inspiradores que capturam a essência do tema deste ano, “De presente, o agora”. Um dos destaques da mostra é a CASA TAO, criada por Barbara Dundes, que utiliza a filosofia taoísta para explorar a natureza e a constância dos seus ciclos de transformação. Este espaço busca evidenciar e compreender o universo, promovendo uma experiência que une passado, presente e futuro em harmonia.

Barbara Dundes

O piso do ambiente é revestido com a coleção Invecchiatto Terracota, um lançamento da Lepri em 2024. Com cerâmicas no formato 14 cm x 23 cm e tonalidade terracota, a coleção se integra perfeitamente ao conceito de Barbara Dundes. A escolha dos materiais visa integrar as tradições dos trabalhos artesanais às tecnologias contemporâneas, evidenciando a beleza efêmera do momento presente.

O revestimento Invecchiatto Terracota da Lepri traz textura e conforto ao espaço, celebrando os ciclos naturais e humanos A integração do Invecchiatto Terracota da Lepri ao projeto evidencia a riqueza das tradições e a inovação tecnológica Com 62m², o espaço une cerâmicas artesanais e tecnologias contemporâneas para criar um refúgio de memória e transformação

Com 62m², a CASA TAO é composta por cozinha, quarto, banheiro e sala. A combinação dos detalhes artesanais com a inovação tecnológica no revestimento do piso proporciona um ambiente de conforto e naturalidade. A textura rica e o acabamento envelhecido da coleção Invecchiatto Terracota acrescentam uma sensação tátil confortável, conforme explica Ludmila Lepri, diretora de marketing da Lepri. “O tom lançado este ano tem um toque aveludado e é muito versátil, podendo ser usado em diversos ambientes, incluindo áreas molhadas como cozinhas e banheiros”, destaca Ludmila.

A paginação inusitada desenvolvida por Barbara Dundes para a CASA TAO também chama atenção. As cerâmicas no formato 14 cm x 23 cm criam uma espécie de trama, unindo diferentes recursos e sentidos das peças. Essa abordagem inovadora não só embeleza o ambiente, mas também proporciona criatividade ilimitada para projetos arquitetônicos.

Ao alinhar-se com o tema da CASACOR São Paulo 2024, Barbara Dundes conseguiu criar um espaço que acolhe os fluxos intensos da vida, permitindo que a consciência se sincronize com as formas, cores, ritmos e texturas. O resultado é uma casa que acessa, experiencia, processa e internaliza memórias de outros tempos e espaços presentes, passados e futuros.

A CASA TAO de Barbara Dundes na CASACOR São Paulo 2024 é um verdadeiro testemunho do poder das tradições ancestrais e da inovação contemporânea. Este espaço não apenas celebra a riqueza das práticas que resistiram ao tempo, mas também inspira uma visão de mundo que valoriza a integração e a transformação contínua.

SERVIÇO – CASACOR São Paulo 2024

Onde: Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 2073

Quando: de 21 de maio a 28 de julho de 2024

Horário de funcionamento do evento:

Terça a Sábado das 12h às 22h

Domingos e Feriados das 11h às 21h