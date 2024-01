Casa Sankofa Bar e Cultura, liderado por mães e filhas, promove mês de valorização feminina e LGBTQIA+

Gastrobar em Salvador tem no mês de janeiro apresentações de rodas de samba femininas e shows de drag queen

A Casa Sankofa Bar e Cultura, localizada em Salvador, capital da Bahia, determinou, em seu calendário de atividades, janeiro como o mês especial de celebração e valorização feminina e LGBTQIA+. Com a liderança de Antônia Oliveira, e suas filhas e sócias, Luana Nascimento e Thais Nascimento, o local além de encantar pelas bebidas e comidas vendidas, também encanta pela rica diversidade cultural, com muita baianidade, presente ali. Entre os eventos culturais programados para o mês de janeiro estão shows de samba por mulheres e apresentações especiais da Drag Queen Dandara nas Quintas do Orgulho LGBTQIA+ do gastrobar.

“Ao longo da semana estamos recebendo bandas lideradas por mulheres ou bandas integralmente femininas. Estamos seguindo essa importante abordagem de fortalecimento do protagonismo das mulheres no samba. Além de produzirem música de alta qualidade, elas têm sido grandes aliadas na retomada cultural do bar”, afirma Thais Nascimento, uma das sócias.

Inaugurada em junho de 2023, a Casa Sankofa Bar e Cultura possui um cardápio plural composto de drinks e pratos com nomes que referenciam a cultura africana. Um dos eventos mais esperados pelo público semanalmente é a FeijoSamba, que ressalta a cultura local de Salvador de comer feijão e ir ao samba aos domingos. Thais Nascimento declara que o bar sai do senso comum, ao proporcionar a união entre a gastronomia de alta qualidade e à feijoada, enquanto há uma programação composta apenas por mulheres.

“As experiências anteriores e a conexão com nossa ancestralidade, que também é nossa família, nos deram régua e compasso para seguirmos em frente dando nossa cara à Casa Sankofa Bar e Cultura”, comenta Thais.

Na próxima quinta-feira (25/01), a partir das 19h, ocorrerá a festividade que proporciona exposição das expressões artísticas da diversidade LGBTQIAP+, como o show com a Drag Queen Dandara, no evento Quintas de Orgulho, que apresenta performances de dublagem das músicas de divas brasileiras e internacionais, games e interações com o público. A contribuição é baseada no “pague quanto puder”. Já na próxima sexta-feira (26/01), haverá a apresentação da LEOAH com Eloah Monteiro, que canta do samba raiz ao samba de roda, do pagodinho ao pagodão.

Por fim, no domingo (28/01), terá o FeijoSamba com o grupo Quilombo de Artistas, conjunto de artistas mulheres que se reuniram para fazer música e se divertir no palco da Casa Sankofa. É válido ressaltar que além desses eventos nos próximos dias, já foram realizados eventos nos dias 18, 19, 20 e 21 de janeiro.