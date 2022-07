Casa Real do Maharajah Branco lança moeda comemorativa para celebrar a Rainha Mãe

Moeda foi produzida seguindo os mais altos padrões de cunhagem de moedas reais do mundo

Você sabia que moedas também são feitas para homenagear figuras reais? Que vários países que possuem reis e rainhas em suas configurações sociais e políticas _ como a Inglaterra, a Bélgica, Espanha ou Mônaco, só para citar três _ possuem moedas que homenageiam estes nobres?

No ano passado, por exemplo, uma moeda de ouro gigante foi criada para homenagear Elizabeth II, rainha da Inglaterra. Feita pela Casa da Moeda Real daquele país, esta é a maior moeda já criada nos 1.100 anos de história da instituição.

Mas este é só um dos inúmeros ‘casos’ de moedas criadas com o objetivo declarado de celebrar uma figura real.

Pois, agora, a Casa Real do Maharajah Branco também está lançando uma moeda para homenagear sua Rainha Mãe, Fátima Gomes. Quando se trata de produzir uma moeda para homenagear uma figura real, o objetivo é representar através do delicado trabalho artístico, as qualidades relacionadas à pessoa que recebe a homenagem. Neste caso, a rainha Mãe da Casa Real do Maharajah Branco é reconhecida por sua sabedoria, sua preocupação com o meio ambiente e com as causas sociais e ambientais. A matriarca real, aliás, já ganhou documentações e certificações como a instituída pela ALESP (Assembléia Legislativa de São Paulo). Ela também já foi reconhecida como cidadã de destaque pela imprensa nacional (jornais e TVs) em várias ocasiões. Como participante do Conselho Real da Casa Real do Maharajah Branco, Fátima Gomes também se destaca por sua atuação ativa e por sua sabedoria diante das questões apresentadas durante as reuniões do Conselho.

Sobre a moeda que a homenageia, nesta primeira etapa serão lançadas somente 100 moedas (em um total de 500). A moeda, de edição limitada, foi fabricada seguindo os mais altos padrões estabelecidos pelo setor. Antes de escolher a empresa fabricante, foram consultados profissionais de 15 países entre os quais o Brasil, Chile, Argentina, EUA, Japão, China, Coréia, Alemanha, entre outros.

Somente depois de uma apurada análise, foram selecionadas 55 empresas e, dentre estas, optou-se por um fabricante de renome inquestionável situado em um país latino. Vale ressaltar que as 100 moedas iniciais serão entregues, sob a forma de premiação, somente para pessoas públicas como nobres, diplomatas e outras figuras de primeiro escalão.

Levemente parecida com uma moeda de 100 pesos chilena, a moeda da Casa Real do Maharajah Branco segue os mais altos padrões internacionais de qualidade que orientam a cunhagem de moedas das principais casas reais do mundo, não só no design, como também no código nobiliárquico criado especialmente para protegê-la.

Por fim, é importante destacar que os próximos lotes de moedas (que estarão prontos até o final de 2022 e/ou começo de 2023) serão feitos de modo gradual e o último lote será disponibilizado para comercialização através da plataforma da Casa Real do Maharajah Branco.