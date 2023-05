Casa Lancôme chega ao Brasil com experiências únicas de beleza e autocuidado

Empresa oferece workshops, experiências sensoriais e muito mais durante 10 dias em São Paulo

A marca francesa de beleza Lancôme acaba de inaugurar, pela primeira vez no Brasil, a Casa Lancôme, um espaço que une dicas de beleza, autocuidado e encontros entre especialistas, influenciadores e consumidores. A iniciativa tem como objetivo oferecer uma experiência única para quem deseja descobrir mais sobre a marca e seus produtos, além de cuidar de si e encontrar a felicidade.

Lancôme inaugura espaço interativo e sensorial em São Paulo

O espaço estará disponível entre os dias 03 e 13 de maio em São Paulo, sendo aberto ao público e com acesso gratuito, mediante agendamento de aulas e visitas pelo site. Entre as atividades oferecidas, estarão sessões de Yoga Facial, momentos de Happy Hours, aulas de maquiagem, workshops de fragrâncias e skincare, conduzidas pelos experts da marca.

Além disso, a Casa Lancôme oferece experiências sensoriais e interativas, como o espaço gamer de Idôle, com um fliperama, e o bar temático com coquetelaria inspirada nas fragrâncias da marca. Os visitantes poderão testar os produtos e se divertir com momentos de descoberta e criatividade.

Na categoria de skincare, os consumidores terão acesso aos mais modernos e tecnológicos devices, como o Youth Finder, capaz de medir a juventude da pele, e o Skin Screen, que revela um panorama completo da saúde da epiderme a partir da medição de oito filtros e oito parâmetros da pele.

A Casa Lancôme também conta com um café em parceria com a Nespresso, e um bar conduzido pela marca Lillet, que incentiva o empoderamento feminino. O espaço está localizado na Rua Oscar Freire, 916, e terá funcionamento de terça a sábado, das 10:00 às 20:00, e aos domingos das 10:00 às 18:00.

A diretora de Lancôme no Brasil, Marcela D’Ávila, afirma que a Casa Lancôme proporcionará aos consumidores brasileiros diversas experiências únicas. “Esse dado nos inspirou a criar um espaço para que as pessoas pudessem se encontrar, cuidar-se, socializar e viverem uma experiência que inspira a felicidade”, complementa.