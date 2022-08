Casa de praia que já foi de Hebe Camargo está à venda por R$18 milhões

Refúgio de férias da apresentadora fica na praia de Tabatinga, em Caraguatatuba/SP, dentro de um dos principais condomínios de luxo da região

Hebe Camargo deixou o Brasil e o mundo com saudades do seu talento e simpatia desde 2012, ano em que faleceu em decorrência de um câncer, permanecendo o seu legado de quase 70 anos de carreira, em que atuou como apresentadora, cantora, radialista, humorista e atriz.

Em seu canal no Youtube, o corretor de imóveis especializado em luxo e alto padrão, Cauê Matsumoto, e sua esposa Marina Carmona, anunciaram que a casa de praia que já foi da Rainha da TV Brasileira está à venda por R$18 milhões.

Residência ainda preserva itens de decoração de Hebe Camargo

Localizada na região litorânea de Tabatinga, em Caraguatatuba/SP, o imóvel, com fachada em estilo clássico, possui 800 m² de terreno, 360 m² de área construída e cinco suítes. O refúgio de férias de Hebe ainda se mantém com as principais características da época em que a apresentadora frequentava o local, inclusive com mobília e objetos de decoração pessoais, como porta-retratos e quadros, sendo esse um dos grandes diferenciais da casa.

A área externa possui local amplo para estacionamento de veículos, com uma vista privilegiada para a praia. Inserida em um dos principais condomínios de luxo do Litoral Norte, a residência está à venda por um valor de oportunidade, por ser frente mar.

Rainha da TV Brasileira passava férias na residência

Além da vista deslumbrante, o condomínio ainda possui diversas opções de restaurantes, quadras de tênis, academia, segurança 24h e um centro médico, para proporcionar aos moradores e visitantes uma experiência única e completa de bem-estar e lazer.

Ao adentrar a casa, é possível desfrutar de uma sala de estar ampla e com iluminação natural. A parte térrea do imóvel é toda em pé direito alto, possui três suítes mais reservadas, além de espaço para home office, sala de cinema e área de alimentação toda em conceito aberto.

Rainha da TV Brasileira passava férias na residência

Já a cozinha é mais reservada, com móveis planejados e acesso direto à dispensa, área de serviço e quarto dos funcionários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O andar superior possui duas suítes amplas, com varanda de frente para o mar, interligadas através de um espaço de convivência. Todos os quartos superiores têm sistema de som e automação das persianas, além de todos os ambientes da casa serem climatizados.

A casa fica na região de Tabatinga, de frente para o mar

De volta à área externa da residência, é possível apreciar a vista da área gourmet, totalmente equipada, com mesa giratória para refeições, que dá para a piscina e hidromassagem, que são integradas a uma longa extensão de gramado que chega até a areia da praia.

Com certeza, os novos moradores terão a oportunidade de desfrutar de um imóvel lindo, confortável, com localização privilegiada e, de quebra, ainda dar continuidade à alegria das férias vivenciada pela sua antiga proprietária.