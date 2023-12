Casa de Criadores: Desfile de Talentos que Rompem Fronteiras na Moda, Arte e Música

Estilistas renomados, shows inesquecíveis e oficinas enriquecedoras marcaram a mais recente edição do evento

A Casa de Criadores, evento de renome que tece uma rede entre moda, arte e música, encerrou com êxito mais uma edição, deixando sua marca no cenário cultural e social de São Paulo. Reunindo estilistas emergentes e já consagrados, o evento se destaca por desafiar as normas tradicionais da moda e promover uma expressão autêntica na indústria têxtil contemporânea.

As Oficinas de Criação, lideradas por grandes nomes como Alexandre dos Anjos, Jorge Feitosa e Vicenta Perrotta, proporcionaram uma imersão única no universo da moda. Com disciplinas que abrangiam corte e costura, processo criativo, reutilização de materiais, estamparia, modelagem e empreendedorismo, 25 alunos tiveram a oportunidade de trocar conhecimento e se inspirar.

Os shows gratuitos, com artistas como Tássia Reis, Danna Lisboa, Hodari, Ian Wapichana, Fuzzuês e Iara Rennó, encantaram o público, fechando cada dia do evento com uma fusão única de moda, arte e música.

Os esperados desfiles refletem a essência da Casa de Criadores, abrindo caminhos para reflexões profundas sobre pluralidade, diversidade e limites do consumo com o upcycling. O evento se destacou por proporcionar visibilidade a novos talentos, fortalecendo a indústria nacional em um mosaico vibrante de criatividade.

As criações apresentadas foram verdadeiras manifestações artísticas, narrando histórias, provocando dúvidas e expressando identidades. Com 46 apresentações autorais, incluindo performances, exposições, fashion filmes e shows gratuitos, 10 marcas estreantes ganharam notoriedade.

Participar da Casa de Criadores não é apenas apresentar coleções, é contribuir para um diálogo em constante evolução sobre identidade, cultura e valores. A moda aqui é vista como um meio de comunicação que transcende barreiras linguísticas, transmitindo mensagens poderosas sobre quem somos e como vemos o mundo.

A diversidade de estilos e propostas revela a riqueza e complexidade da linguagem da moda como um reflexo da nossa sociedade. As exposições permanecem abertas ao público até quinta-feira, dia 14 de dezembro, no CCSP. Uma oportunidade única de vivenciar a expressão autêntica da moda contemporânea.

SERVIÇO

Evento: Casa de Criadores 53ª Edição

Data Exposições: 13 e 14/12, aberto ao público

Local: Centro Cultural São Paulo (CCSP) — Rua Vergueiro, 1000, Liberdade , São Paulo — SP (Conectado ao Metrô Vergueiro).