Caru Alves de Souza leva a justiça juvenil para as telas com “De Menor – A Série”

Diretora inova ao abordar audiências judiciais com linguagem não naturalista e episódios em diferentes estilos

A cineasta Caru Alves de Souza, vencedora do Festival de Berlim com “Meu Nome é Bagdá”, está de volta com um projeto inovador. Em São Paulo, a diretora está filmando a série “De Menor – A Série”, uma produção da Tangerina Entretenimento para o CINEBRASiLTV.

A série, prevista para estrear no primeiro semestre de 2024, mergulha nas complexidades da justiça brasileira a partir de histórias que envolvem audiências com adolescentes em conflito com a lei. Com direção de fotografia de Leonardo Feliciano, premiado por seu trabalho em “Marte Um”, a produção destaca-se ao contar com um elenco formado por jovens talentos, incluindo Grace Orsato, Giulia Del Bel, Taciana Bastos, William Costa, Benjamin Damini e Luan Carvalho.

O diferencial de “De Menor – A Série” está na abordagem inovadora proposta por Caru Alves de Souza. Cada episódio adota um gênero ou estilo diferente, desde musicais até programas de TV, salas de jantar, games e podcasts. A cineasta explora a linguagem não naturalista para representar as audiências judiciais, proporcionando uma experiência única ao público.

O projeto, viabilizado através do Fundo Setorial do Audiovisual, ProAC Editais e Spcine, conta ainda com participações especiais de Carlota Joaquina, Dugueto Shabazz, Marina Medeiros, Rita Batata e Giovanni Gallo.

Caru Alves de Souza, conhecida por suas obras que exploram o universo juvenil, já teve sucesso com “De Menor” em 2013, filme vencedor do Festival do Rio. Seu mais recente trabalho, “Meu Nome é Bagdá”, recebeu o Crystal Bear de melhor filme na Mostra Generation 14plus do Festival de Berlim.

A série “De Menor – A Série” representa mais um marco na trajetória da diretora, que continua a surpreender o público com suas abordagens inovadoras. O público pode aguardar uma experiência cinematográfica única, prometendo uma reflexão profunda sobre a justiça no Brasil.