Cartório das Almas: Uma Jornada Poética na Fronteira da Imortalidade

No Festival de Brasília, o filme de ficção científica mergulha nas complexidades de viver além do tempo, explorando as escolhas entre juventude eterna e as perdas que ela acarreta

No próximo dia 14 de dezembro, o 56º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro será palco da estreia mundial do intrigante filme de ficção científica, “Cartório das Almas”, dirigido por Leo Bello. Em um mundo onde os banhos de rejuvenescimento prometem prolongar a vida, a trama se desenrola explorando os dilemas da escolha entre a juventude eterna e suas consequências.

No centro da narrativa está Laura, uma jovem de 126 anos, que assume a função no Cartório das Almas, um local peculiar onde as pessoas que optam por abrir mão da vida são conduzidas à “transmutação”. Em um ambiente onde as memórias são trocadas pela juventude, Laura, por força dos efeitos colaterais da decisão de não envelhecer, apenas protocola as motivações daqueles que desistem da longevidade.

A protagonista, vivendo em uma rotina protocolar, aos poucos se vê desenvolvendo vínculos com os que passam por ali, revelando a solidão de uma vida presa ao trabalho e questionando o verdadeiro sentido da existência.

A trama se desdobra quando Laura decide interromper seu rejuvenescimento, assumindo o controle de sua vida e buscando reconectar-se com suas emoções. “Cartório das Almas” propõe uma reflexão poética sobre a busca pela imortalidade, explorando os limites da vida além do tempo, entre banhos de rejuvenescimento e as perdas inevitáveis que essa escolha acarreta.