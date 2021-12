Com louças versáteis, Carolina Ferraz lança marca de home & lifestyle com a filha

A primeira coleção será lançada nesta terça-feira, 14

Mostrando sempre uma veia empreendedora, Carolina Ferraz lança em 2021 a CIMPLES by Carolina Ferraz. A marca de home & lifestyle contará com um portfólio de produtos exclusivos, versáteis e modernos para os lares brasileiros. A atriz embarca nesse novo projeto ao lado da filha, a matemática e economista, Valentina Cohen.



Para família Ferraz a casa é um ambiente sagrado, na qual todos se unem, compartilham experiências e vivem momentos únicos

A família Ferraz sempre mostrou ter uma forte conexão com o lar, não é à toa que Carolina já lançou uma marca de home & style há alguns anos. Hoje, com uma equipe especializada e uma coleção perfeita para todos os momentos, a CIMPLES contará com louças, tábuas, temperos, homewear, entre outros produtos desenvolvidos pela atriz em parceria com os melhores fabricantes do mercado.

A parceria entre mãe e filha simboliza a conexão entre gerações

Em entrevista ao Meio & Mensagem, Carolina falou sobre a importância de trazer produtos bons para o ambiente familiar. “A nossa casa é o nosso santuário. Então, o que está dentro dela é muito importante. É uma tradução de quem somos. Essa história de ser ‘cimples’ com C de Carolina Ferraz é porque eu quero conseguir imprimir uma maneira simples, prática, objetiva de ver as coisas assim. Eu quero que as minhas louças sejam louças bonitas, agradáveis, mas que você possa usar tanto no café da manhã, como em um jantar sofisticado”.

Cada uma com sua história, experiência, e forma de observar o mundo, a dupla enxergou a oportunidade de inovar no mercado, se unindo para potencializar forças e criar uma marca versátil, 100% brasileira e responsável

Sobre a coleção, a atriz disse que há produtos acessíveis e há aqueles com custo mais elevado por conta da matéria-prima. “Temos esse compromisso de ter uma penetração ampla no mercado”. Serão duas coleções de louças inspiradas em peças russas do século XIX, que serão vendidas pelo site da Westwing. Saiba mais no site da marca (www.cimples.com).