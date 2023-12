Carolina Arjonas prepara-se para uma Estreia inesquecível no Carnaval de São Paulo

Musa da Camisa Verde e Branco desfila com Gracyanne Barbosa e promete uma estreia ousada

Na contagem regressiva para o Carnaval de São Paulo, Carolina Arjonas, renomada photo model e influencer de 28 anos, promete agitar a avenida em sua estreia como Musa da Camisa Verde e Branco, escola de samba do grupo especial. Determinada a causar impacto, a loira exibiu seu shape definido em um ensaio pré-Carnaval, garantindo que não seguirá nenhuma preparação física radical para o grande dia.

Ao lado da rainha de bateria, Gracyanne Barbosa, Carolina Arjonas está pronta para uma estreia ousada e cheia de atitude. Em um ensaio fotográfico, ela mostrou detalhes da sua fantasia, destacando sua escolha por uma vestimenta colorida, luxuosa e repleta de brilho, composta por milhares de cristais.

Carolina, que busca uma estreia inesquecível, revelou: “Pedi para ser menor, é uma fantasia mínima mesmo. Não malho tanto para vir tão coberta, né?” A musa ainda acrescentou que, além de sua presença marcante, procura aprimorar suas habilidades de samba, contando com a orientação de uma coach.

Em entrevista, Carolina destaca a responsabilidade que o cargo de musa traz: “Não é só sambar e sensualizar ali. Tem que ajudar na evolução do desfile, na harmonia, nos espaços entre os carros alegóricos. E, claro, se preparar fisicamente para aguentar o desfile. É um desafio e tanto. Exige preparação de verdade.”

Comprometida com uma rotina saudável, a musa intensificará seus treinos e seu projeto verão para garantir um desfile impecável. Com medidas perfeitas de 70kg, 113cm de bumbum e 66cm de cintura, Carolina Arjonas está determinada a realizar seu sonho e representar sua escola com sucesso no Carnaval Paulistano.