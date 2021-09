Lutando contra falta de representatividade na moda e gordofobia, influencer usa redes sociais para quebrar tabus

Carol Zacazias é potência de representatividade em Fortaleza e nas redes sociais

Moda é muito mais do que peças de roupa e Carol Zacazias desperta nossa atenção para o impacto da moda na vida das pessoas gordas. A cearense traz reflexões sobre moda com propósito e o espaço ocupado pelo corpo gordo na moda e na sociedade.

Cheia de atitude, a influencer usa as redes sociais para moda, opinião, e autoestima. Recentemente, Carol postou sobre a industria da moda. No post ela escreveu: “Nem vem, não caio no conto de vocês. ABUSO de quem quer surfar nas ondas de CAUSAS SÉRIAS”.

Na luta contra a gordofobia, Carol Zacarias escreveu um texto sobre o preconceito e padrões de beleza. “

Imagine o que seria da indústria das cirurgias plásticas se a gente entendesse que há perfeição na nossa forma natural.

O que seriam das indústrias que vendem cremes anti qualquer coisa que é presente no corpo de toda mulher (e que por vezes são escondidas por mecanismos tecnológicos).

O que seria das editoras de revistas de moda se a gente entendesse que nosso corpo é único e merece ser respeitado por tudo que já passamos?

Aliás, cadê essas revistas de moda?

Autoestima liberta o que pressões estéticas, por tanto tempo, aprisionaram. Liberte-se. A gente nasceu livre! 💖

💁🏽‍♀️ Já disseram que eu tinha que fazer bariátrica, colocar botox pra tirar rugas (?), bichectomia, tirar meus seios e colocar silicone. O que mais já te disseram e você chegou a acreditar?”