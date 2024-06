Carol Lemes, a especialista que fez da técnica Low Pressure Fitness uma referência de saúde entre famosas

Nem só de esculpir barriga tanquinho de celebridades vive o Low Pressure Fitness, técnica que a Carol Lemes trouxe da Espanha para o Brasil há quase uma década. A maior autoridade da técnica no país, já licenciou mais de 8 mil profissionais e viu a LPF se tornar um dos serviços mais procurados em clínicas especializadas em tratamentos para coluna.

O método, que era mais conhecido por esculpir barrigas desenhadas de Andressa Suita e Nathalia Dill, ganha cada vez mais popularidade entre profissionais de fisioterapia e educação física, que aplicam a técnica em seus pacientes para ajudar na correção da postura, resultando em melhoras significativas das dores na coluna, um dos principais motivos de afastamento do trabalho no Brasil. Com status de tratamento médico, profissionais de saúde já lotam os cursos de Carol para obter o treinamento e a certificação, já que só habilitados podem aplicar a técnica.

Carol Lemes populariza técnica que já treinou mais de 8 mil profissionais

Mas o que é a técnica LPF?

Low Pressure Fitness ou ginástica hipopressiva, é um conjunto de técnicas utilizada para se chegar inicialmente a tão sonhada barriga negativa, mas hoje é amplamente aplicada por fisioterapeutas em tratamentos para dores na coluna, umas das principais causas de afastamento de profissionais do trabalho de acordo com ministério da saúde. O programa de treinamento foca no postural e respiratório que serve para tonificar o CORE (abdômen, o assoalho pélvico e os músculos da coluna). Por ser um método de baixo impacto, pode ser praticado com segurança por pessoas de praticamente todas as faixas etárias.

Para conhecer melhor o método LPF o site e o Instagram da Carol (@carollemeslpf) tem muitas informações. A profissional ministra seu treinamento em São Paulo, nos dias 16 e 17/08, mas Brasília recebe Carol no dia 07/08.

Principais benefícios do Low Pressure Fitness:

Redução dores na coluna;

Diminuição da circunferência da cintura;

Aumento de desempenho em práticas esportivas;

Auxilia no combate ao stress e ansiedade.