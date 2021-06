Conheça Carol Carraro, nova aposta do mundo da moda na internet

Advogada e fashionista, Carol está entre as brasileiras que esbanjam moda e versatilidade no Instagram



Hoje em dia a versatilidade é a chave para o sucesso, e não é mais incomum ver as pessoas ao nosso redor tendo duas ou mais profissões. Como é o caso da digital influencer Carol Carraro, que abriu mão de sua carreira como advogada para se dedicar ao seu sonho de ser uma grande fashionista e digital influencer. E se antes já tínhamos nomes de peso entres as blogueiras de moda como Thássia Naves, Camila Coutinho, Camila Coelho e Vic Ceridono, pode-se apostar que a bola da vez está com Caroline Carraro.



Mas nem sempre a sua trajetória com a moda seguiu um percurso único. Na época da faculdade Carol diz que teve que abrir mão dos seus sonhos de fashionista para advogar. Quando teve que escolher que faculdade fazer, ela queria escolher moda, mas só havia esse curso em Caxias do Sul e em São Paulo, e na época ela morava em Porto Alegre. Então, acabou optando por fazer Direito e chegou a exercer a profissão por alguns anos.

Foi no final de 2018 que Carol percebeu que poderia seguir com a profissão que tanto amava, mas no Instagram. O sucesso foi tanto, que ela acabou aparecendo nas semanas de moda mais disputadas do mundo. Em 2020, Carraro chegou a ser convidada pela Saks, loja de departamento de luxo em Nova York, para assistir o New York Fashion Week através deles, onde ela teve acesso aos melhores desfiles da temporada.





Desde então ela voltou a investir no sonho de fashionista compartilhando o seu lifestyle no Instagram e hoje já soma mais de 50 mil seguidores que acompanham diariamente o seu cotidiano. Atualmente ela desenvolve conteúdos mostrando um luxo descomplicado.

A blogueira diz ser uma pessoa que circula no mais alto luxo com simplicidade, e a sua intenção é mostrar que todos podem ter bom gosto e ser elegante com ou sem uma marca de luxo. Em seu tempo livre ela estuda e pesquisa tendências para estar sempre aperfeiçoada dentro do segmento.

E para o futuro, a digital influencer já tem tudo planejado. “Um dos meus próximos projetos é criar uma marca própria que tenha uma junção do glam com o minimalista, uma moda conceitual que você possa estar bonita de dia à noite, sem precisar trocar de roupa. Para quem tem uma vida bem corrida como a minha”, revela.