Carol Bassi usa colar desenhado por Lina Bo Bardi e recriado pela Talento Joias na 9ª edição da MASP Festa

Colar foi desenhado em 2016 e tem 62 pedras que parecem flutuar

Na última terça-feira (19), Anna Carolina Bassi marcou presença na 9ª edição da MASP Festa em São Paulo, maior evento anual beneficente do MASP, com renda total revertida para projetos fundamentais do museu.

Luiza Setubal e Carol Bassi Ana Carolina Bassi Ana Isabel Carvalho Pinto, Marina Conde, Carol Bassi e Luiza Setubal

Foto 3: Ana Carolina Bassi



O convite foi feito pela marca Shop2gether, de Ana Isabel Carvalho Pinto, parceira do evento, a empresária e fundadora da marca Carol Bassi optou por um vestido clássico preto, de sua própria marca, e um colar deslumbrante desenhado pela conceituada artista Lina Bo Bardi.

Colar cascata de águas marinhas

Crédito: Reprodução



O colar original foi crido originalmente em 1947 e foi roubado em agosto de 1986. A peça original nunca mais foi recuperada. Em 2016, a Talento Joias reproduziu o famoso colar cascata de águas-marinhas (desenvolvido junto ao Instituto Lina Bo e P. M. Bardi pelo projeto Joia de Artista) para celebrar a artista com a recriação que conta com 62 pedras que parecem flutuar, presas à uma estrutura de ouro.