Carne e Sal: Conheça o evento mensal de carnes em Gramado que promete agitar a cidade

O evento, que oferece uma experiência gastronômica única, terá início em outubro

O Hotel Exclusive, localizado em Gramado, está prestes a lançar um evento mensal que vai deixar os amantes de carne com água na boca. Dia 13 de outubro, a partir das 18h, o Carne e Sal será uma celebração gastronômica que promete movimentar ainda mais o cenário culinário da região.

O evento Carne e Sal será um evento mensal com início no próximo dia 13 de outubro

O Carne e Sal Exclusive é mais do que um simples churrasco, é um verdadeiro festival de sabores que acontecerá uma vez por mês, trazendo uma experiência única para os hóspedes e moradores locais.

Hotel Exclusive em Gramado, anuncia evento para os amantes de carne

O evento contará com a presença de chefs convidados a cada mês, que irão preparar um cardápio exclusivo, repleto de deliciosos assados e guarnições.

O local será transformado em uma festa de final de tarde, com barraquinhas montadas, oferecendo uma variedade de opções, desde parrilla até uma estação de guarnições recheada de acompanhamentos irresistíveis.

Além da gastronomia, o evento contará com música ao vivo, proporcionando um ambiente agradável e descontraído para desfrutar das delícias da carne na brasa, no ponto preferido.

Os participantes terão a oportunidade de degustar cortes de carne premium, preparados com maestria por chefs especializados, incluindo Arika Messa, com 20 anos de experiência e criação de menus de destaque, Thomas Silveira, tricampeão em competições gastronômicas, e Bruna Gotardo, experiente e docente do Senac Gramado. Esses chefs prometem uma experiência gastronômica excepcional, unindo técnicas culinárias de alto nível e criatividade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com uma localização estratégica entre Gramado e Canela, na Av. das Hortênsias 4079, o Hotel Exclusive, devidamente administrado pela Gramado Parks, aguarda ansiosamente a chegada de todos os amantes da carne e entusiastas da boa comida para o lançamento do Carne e Sal Exclusive, que promete se destacar no cenário gastronômico da região.

O chef executivo da Gramado Parks, Rafael de Carvalho, destaca a ligação entre o conceito contemporâneo do hotel e o churrasco. Segundo ele: “O Hotel Exclusive, sendo o nosso hotel de conceito contemporâneo, tem a liberdade de combinar experiencias clássicas com novos conceitos. O Carne e Sal é um evento que apresenta um clássico de nossa culinária, a carne, de uma maneira repaginada, proporcionando uma experiência gastronômica memorável.”