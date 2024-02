Carnaval na Telinha: Pluto TV Anuncia Explosão de Novidades para Fevereiro!

Do dia 01 ao 15, confira diariamente as surpresas que a Pluto TV reserva para os foliões virtuais

O mês mais animado do ano está prestes a começar, e a Pluto TV promete transformar a folia em uma experiência única para os amantes do streaming gratuito. Com mais de 150 canais, a plataforma reserva surpresas diárias do dia 01 ao dia 15 de fevereiro.

A partir do dia 13, terça-feira, seis novos canais entram em cena, trazendo alegria para diferentes públicos. Dora, A Aventureira, ganha destaque com um canal dedicado exclusivamente a ela, oferecendo 24 horas de diversão ao lado de Botas, Mochila, o Mapa e outros personagens encantadores.

Boruto, o filho do famoso ninja Naruto, também marca presença com um canal exclusivo. Acompanhe suas aventuras em “Boruto: Naruto Next Generations” enquanto ele busca seu próprio caminho, longe da sombra do pai.

Para os entusiastas do espaço, o canal Caçadores de Óvnis chega com teorias intrigantes, mistérios e pesquisas. Os amantes de reality lifestyle podem sintonizar no canal Acumuladores Obsessivos, enquanto os corajosos exploram mistérios sobrenaturais com o reality Estado Paranormal.

E para aqueles que curtem uma dose de humor irreverente, MTV Just Tattoo of Us ganha um canal próprio, trazendo Charlotte e Stephen desafiando amigos, familiares e casais a fazerem tatuagens uns nos outros.

Além das novidades, os canais já conhecidos também recebem atualizações em suas programações. Desde Nickelodeon Pluto TV até Pluto TV Anime, a variedade é a palavra de ordem. Destaque para estreias de filmes nos canais temáticos, como “Cosmopolis” no Pluto TV Cine Crime e o especial “Ano Novo Chinês” no Pluto TV Cine Comédia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Pluto TV não esquece dos fãs de esportes, trazendo o jogo da Liga F entre Atlético de Madrid x Real Madrid no dia 14 de fevereiro, quarta-feira.

E para encerrar a festa, a Pluto TV traz de volta o Negócio Fechado no dia 15 de fevereiro, voltando à rotina normal após o período carnavalesco.

Com mais de 130 canais no Brasil e parcerias com mais de 185 produtores de conteúdo, a Pluto TV oferece uma biblioteca com mais de 35.000 horas de entretenimento. A plataforma está disponível gratuitamente em diversas plataformas, incluindo smartphones, tablets, smart TVs, aparelhos de streaming e o site oficial da Pluto TV. Prepare-se para um Carnaval repleto de diversão na Pluto TV!