Carnaval em Aruba comemora 70 Anos de Cultura e Alegria na Ilha

Uma jornada pela maior festividade caribenha, destacando tradições, música e a essência alegre de Aruba

Em fevereiro deste ano, a ilha de Aruba, frequentemente celebrada como a mais feliz do Caribe, alcança um marco impressionante: sete décadas de Carnaval, uma festividade que é tanto uma explosão de alegria quanto uma profunda expressão cultural. Nascido nos anos 50, o Carnaval de Aruba é o resultado de uma fusão de influências, incluindo os clubes sociais dos anos 20 e as tradições trazidas pelos imigrantes britânicos caribenhos nas décadas seguintes.

Carlos Barbosa, representante oficial de Aruba no Brasil, ressalta a importância do Carnaval para a ilha: “É uma festa que traduz o espírito de Aruba, onde a cultura se mistura em uma atmosfera de alegria.” Este ano, as comemorações incluem desde os tradicionais blocos infantis até os Grandes Desfiles em Oranjestad e San Nicolas, passando por eventos como o desfile de tochas e a eleição da rainha do carnaval, culminando na queima simbólica do Rei Momo.

A música é um dos pilares do Carnaval, com o Calypso e a Tumba, um ritmo único de Aruba, desempenhando papéis centrais. Este último, uma criação dos escravos africanos que se mesclou com a música das Antilhas Holandesas, hoje define a identidade cultural da ilha. O Aruban Asambeho, que mistura salsa e calypso, também anima as festividades, acompanhando as marchinhas e as danças.

A história do Carnaval de Aruba é rica e variada. Desde as primeiras celebrações de rua em 1954 até a fundação do Stitching Arubian Carnival em 1966, a festa cresceu, evoluiu e se tornou um dos eventos mais esperados e amados por locais e visitantes. Jordan Schlipken, diretor da Autoridade de Turismo de Aruba para a América Latina, expressa o sentimento da ilha: “Estamos muito felizes em apresentar a 70ª edição do Carnaval de Aruba, uma festa pensada para todos, que celebra o verdadeiro espírito da nossa comunidade.”

O Carnaval de Aruba não é apenas uma festa; é uma janela para a alma de uma ilha que abraça a alegria, a história e a unidade. Ao celebrar sete décadas de folia, Aruba convida o mundo a participar de sua maior celebração, prometendo uma experiência inesquecível que captura o verdadeiro significado de ser a ilha mais feliz do Caribe.