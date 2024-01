Carnaval EcoLuxo: Hotel Ort propõe experiência de aventura e sustentabilidade em Campos do Jordão

Trilhas na mata atlântica, arvorismo, e gastronomia sustentável fazem parte da proposta exclusiva do Hotel Ort

Neste Carnaval, o Hotel Ort, o mais recente complexo hoteleiro de luxo de Campos do Jordão, redefine a tradicional celebração carnavalesca, oferecendo aos visitantes uma experiência única e sustentável. Longe do agito tradicional das ruas, o Ort propõe uma celebração voltada para aventura, natureza e descanso.

A programação deste ano no Ort inclui atividades que permitem aos hóspedes explorar a exuberante mata atlântica da Serra da Mantiqueira através de trilhas guiadas e outras experiências de ecoturismo. Para os amantes da aventura, o hotel oferece circuitos de arvorismo e tirolesa, além de passeios de bicicleta pelas paisagens deslumbrantes da região. O serviço de turismo de aventura do Ort, o Berg Explora, proporciona trilhas e escaladas pelo circuito do Baú, ponto mais alto de Campos do Jordão.

Vale lembrar que além do Ort, a própria região de Campos do Jordão conta com pontos interessantes de ecoturismo e turismo de aventura que são especialmente atraentes no verão. A Trilha das Quatro Pontes, ideal para iniciantes e famílias, e o Horto Florestal com a trilha da Cachoeira da Galharada, oferecem opções encantadoras para os amantes da natureza. Para os entusiastas de ciclismo, a região também oferece trilhas desafiadoras, como a do Zig Zag, conhecida por sua dificuldade média e paisagens impressionantes.

Mas o Carnaval no Ort não é apenas sobre aventura. Há também um forte componente educativo, com workshops e atividades focadas em práticas sustentáveis e conservação ambiental. Esta abordagem educativa estende-se às crianças, com programas especiais de educação ambiental e aventuras adaptadas que promovem o aprendizado sobre a natureza e sustentabilidade. O bem-estar e a conexão com a natureza também são prioridades. Os hóspedes podem relaxar nas piscinas e no spa do hotel, que são integrados harmoniosamente ao ambiente natural. Além disso, sessões de yoga e meditação ao ar livre proporcionam momentos de tranquilidade e reflexão.

A gastronomia no Ort também segue o tema de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Os hóspedes poderão desfrutar de refeições preparadas com ingredientes locais e sustentáveis, servidas em ambientes ao ar livre que realçam a beleza natural da região. Os renomados restaurantes do hotel, Küche e Ôpa, melhores de Campos segundo o Tripadvisor, continuam a oferecer pratos que combinam alta culinária com responsabilidade local.

Este Carnaval, o Hotel Ort convida a uma celebração que vai além da festividade tradicional, oferecendo uma experiência única de ecoaventura, educação ambiental e bem-estar, tudo em meio às deslumbrantes paisagens de Campos do Jordão.