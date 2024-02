Carnaval de todas as telas: Band leva a magia da Série Ouro direto para sua casa

Com transmissão ao vivo e exclusiva, a Band promete duas noites inesquecíveis de festa e alegria, trazendo o melhor do Carnaval carioca para espectadores de todo o Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, a Band se consolida como a janela exclusiva para um dos eventos mais emblemáticos do Brasil: o Carnaval do Rio de Janeiro. Este ano, a emissora promete superar as expectativas com a transmissão da Série Ouro, trazendo para os lares brasileiros toda a alegria, cor e ritmo das escolas de samba participantes.

Nesta sexta-feira e sábado, a partir das 20h30 para a Band Rio e à 1h para todo o Brasil, os telespectadores terão o privilégio de acompanhar as apresentações de 16 agremiações que disputam o tão cobiçado lugar no Grupo Especial. Sob o comando dos carismáticos JP Vergueiro e Thaís Dias, a Band promete uma cobertura sem precedentes, recheada de curiosidades, entrevistas exclusivas e, claro, muito samba no pé.

A transmissão não se limita apenas à exibição dos desfiles. Comentários perspicazes ficarão por conta dos jornalistas Aydano André Motta e Bruno Chateaubriand, e de Rafaela Bastos, geógrafa, gestora pública e ex-passista da Mangueira. Além disso, Amin Khader e Wic Tavares trarão participações especiais, enriquecendo ainda mais a transmissão com suas experiências e visões únicas sobre o evento.

A Band não mediu esforços para garantir que os espectadores possam vivenciar cada momento como se estivessem na Marquês de Sapucaí. Sete equipes de reportagem, equipadas com 26 câmeras e dois drones, estarão espalhadas pela Avenida, capturando cada detalhe, desde a concentração até o pós-evento, assegurando mais de 20 horas de transmissão ao vivo, cheias de emoção e festividade.

Além do espetáculo visual, a emissora inova ao envolver o público na decisão do Troféu Band Folia. Por meio de um QR Code disponibilizado na tela, os telespectadores poderão votar em suas escolas de samba favoritas em nove categorias diferentes, tornando-se parte ativa desta grande celebração da cultura brasileira.

A Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro na Band é mais do que uma transmissão; é um convite para que todos os brasileiros vivenciem a magia do carnaval, compartilhando a alegria e o talento das escolas de samba, e celebrando, juntos, a diversidade e a criatividade que fazem do Carnaval uma das festas mais espetaculares do mundo.