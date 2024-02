Carnaval de Salvador celebra a diversidade com estreia do Camarote Pride: Thiago Abravanel e WD encantam com outras estrelas na noite!

Um marco histórico na folia baiana com performances eletrizantes que promovem a inclusão e a alegria

No coração pulsante do Carnaval de Salvador, uma novidade brilhante se destaca: a estreia do Camarote Pride, um espaço dedicado a celebrar a diversidade e inclusão no contexto da maior festa de rua do mundo. Este ano, o evento ganhou ainda mais luz com as performances marcantes de Thiago Abravanel e WD, que não apenas encantaram o público com seu talento e energia, mas também simbolizaram a essência do que o Camarote Pride representa.

Pela primeira vez, o Carnaval de Salvador abriu seus braços para um evento exclusivamente voltado para o público LGBT+, uma iniciativa pioneira que reflete o espírito acolhedor e vibrante da cidade. O camarote, com capacidade para mil pessoas, prometeu e entregou uma experiência única de festa, segurança e conforto, marcando um novo capítulo na história carnavalesca baiana.

A noite de domingo foi especialmente memorável, com a performance eletrizante de WD e a participação especial de Thiago Abravanel, que trouxe ainda mais brilho e carisma para o evento. Guto Melo, o visionário por trás do Camarote Pride e proprietário da Agência ZPNG, expressou sua emoção em proporcionar uma celebração tão especial da diversidade durante o Carnaval, destacando os momentos vividos como emocionantes e memoráveis.

Além da festa principal, o Camarote Pride Salvador se estendeu em uma programação diversificada ao longo de seis dias, prometendo mais atrações de destaque e experiências exclusivas. A estrutura do espaço, com dois andares e todas as comodidades de um serviço de open bar, foi pensada para garantir o máximo de conforto e segurança para os foliões, mantendo o alto padrão já conhecido de São Paulo.

A parceria com a Salvador Produções, conhecida por sua excelência em eventos de grande porte, assegurou a qualidade da experiência oferecida ao público. A transmissão ao vivo em parceria com o POPline, comandada por personalidades como Karina Karão, Vanessa Bellini e Ismael Carvalho, permitiu que a energia e a alegria do Camarote Pride alcançassem ainda mais pessoas, promovendo a visibilidade e o respeito à diversidade.

Em suma, o Camarote Pride Salvador não foi apenas uma festa; foi uma declaração vibrante de amor, inclusão e alegria. Um evento que refletiu o verdadeiro espírito do Carnaval de Salvador e deixou uma marca indelével na celebração da diversidade, demonstrando que a maior festa brasileira é, de fato, um espaço para todos.

Ingressos

Para aqueles que desejam garantir sua presença nessa experiência única, a pré-venda de ingressos para o Camarote Pride Salvador começa nesta terça-feira, dia 14 de novembro. Os convites estão disponíveis em lotes promocionais, com preços variando de R$ 400 a R$ 800. As vendas estão abertas através do Quero Abadá, a bilheteria oficial do Camarote Pride Salvador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

O que: Camarote Pride – Salvador

Quando: 08 a 13 de fevereiro de 2024

Onde: Camarote Pride – Salvador l Avenida Oceânica, 819 – Salvador – BA

Atrações:

Funfarra

Balaia

Farrafunk

Gambiarra

Informações: @camarotepridesalvador

Vendas: Loja no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.queroabada.com.br

Setores:

Setor Único (Open bar de água, refrigerante normal e zero, cerveja, gin nacional, whisky nacional, vodka nacional e energético)

Classificação: 18 anos

*Os ingressos gerados são individuais e nominais, preencha corretamente o nome dos participantes.

*Os valores dos ingressos nos pontos de venda dos shoppings ou bilheteria podem variar de acordo com a forma de pagamento. Lei 13.455/2017.

*As informações e prestação dos serviços relacionados ao evento são de responsabilidade da produtora

*Os valores dos ingressos podem ser alterados sem aviso prévio

*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio

*A aquisição de ingressos para este evento limita-se a 4 (quatro) unidades por cadastro/CPF.

Todas as fotos por: Marcelo Marques