Carnaval 2023: Musa do camarote de Ronaldinho Gaúcho Juh Campos já se prepara para os desfiles com procedimento contra celulites

Miss Amazonas e destaque do Super Vip Sapucaí 2023, a modelo diz que há pressão estética em cima das mulheres, mas que resultados trazem autoestima



Para que tudo saia perfeito em uma das maiores festas populares do mundo, os preparativos para o carnaval começam com bastante antecedência, não só em relação às estruturas dos blocos e desfiles, mas também das grandes musas.

“O carnaval é uma festa linda e nós queremos estar belíssimas também”, diz a musa



Estas começam a se preparar meses antes, com cuidados relacionados à saúde e à estética. A Miss Amazonas e destaque do Super Vip Sapucaí 2023, Juh Campos, é exemplo disso. A modelo se submeteu ao procedimento GoldIncision para remover suas celulites.

“O carnaval é uma festa linda e nós queremos estar belíssimas também”, diz a musa. Para ela, existe uma certa pressão em cima das mulheres, mas o resultado do tratamento aumenta muito a autoestima de quem trabalha com o corpo.

Para ela, existe uma certa pressão em cima das mulheres, mas o resultado do tratamento aumenta muito a autoestima de quem trabalha com o corpo



Além da alimentação, treinos físicos e ensaios, os procedimentos estéticos são grandes aliados das estrelas do carnaval. O GoldInciosion, que trata os causadores da celulite e melhora o aspecto da pele, tem sido um dos mais procurados nos últimos anos. “A pele fica lisinha, perfeita, com aspecto de saudável, de hidratação. Fora que é um procedimento simples e rápido”, explica Juh.

O GoldInciosion, que trata os causadores da celulite e melhora o aspecto da pele, tem sido um dos mais procurados nos últimos anos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem necessidade de anestesia geral e sem deixar cicatriz, os cuidados para recuperação duram cerca de 20 dias e entre os respaldos necessários, estão o uso de uma bermuda compressora.

Além disso, a paciente também não pode tomar sol, mesmo com o uso de protetor solar. Com a melhora bem rápida e simples, a musa estará pronta para desfilar sem celulites no Carnaval 2023.