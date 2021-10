Ingressos para desfiles das escolas de samba de São Paulo começam a ser vendidos dia 20 de outubro

Os valores variam entre R$10 e R$32500

O Carnaval de 2022 já está a todo vapor! Os ingressos para os desfiles das escolas de samba de São Paulo comerão a ser vendidos no dia 20 de outubro. O público já pode se preparar, pois a bilheteria virtual abrirá às 12h nos sites da Liga-SP, da ALK Live Entertainment e da Eventim.



Após passar por um ano ser Carnaval por conta da pandemia de Covid-19, os brasileiros podem respirar tranquilos porque o evento de 2022 está garantido entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março. Os desfiles acontecerão nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro. Já no 5ª dia de março, haverá o Desfile das Campeãs.

40% dos ingressos são destinados ao benefício de meia-entrada

Para o Carnaval SP 2022, a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo conta com a expertise da ALK Live Entertainment



Quem quiser aproveitar o Carnaval precisa correr e não deixar para garantir o ingresso de última horas. As bilheterias começarão a vender ingressos no dia 20 de outubro, às 12 horas. Os valores variam por setor, modalidade e dia de desfile, com os preços para o grupo especial a partir de R$ 90,00 para arquibancada.

A abertura da bilheteria física acontecerá apenas em 2022 se houver disponibilidade de ingressos



Vale lembrar que a realização dos desfiles está condicionada ao andamento da imunização na capital paulista e à autorização dos órgãos de saúde, além da adequação aos protocolos sanitários vigentes no correspondente período.



ORDEM DOS DESFILES

GRUPO ESPECIAL

SEXTA-FEIRA

Acadêmicos do Tucuruvi

Colorado do Brás

Mancha Verde

Tom Maior

Unidos de Vila Maria

Acadêmicos do Tatuapé

Dragões da Real

SÁBADO

Vai-Vai

Gaviões da Fiel

Mocidade Alegre

Águia de Ouro

Barroca Zona Sul

Rosas de Ouro

Império de Casa Verde

GRUPO DE ACESSO 1

DOMINGO

Morro da Casa Verde

Camisa Verde e Branco

Mocidade Unida da Mooca

Independente Tricolor

Estrela do Terceiro Milênio

X-9 Paulistana

Leandro de Itaquera

Pérola Negra

SEGUNDA-FEIRA

Brinco da Marquesa

Camisa 12

Uirapuru da Mooca

Primeira da Cidade Líder

Unidos de Santa Bárbara

Torcida Jovem

Nenê de Vila Matilde

Unidos do Peruche

Imperador do Ipiranga

Amizade Zona Leste

Tradição Albertinense

Dom Bosco de Itaquera