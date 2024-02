Carlos Schroer: O Economista visionário por trás da Brasileiro Sem Fronteiras

A ideia é oferecer soluções para diversificação internacional, proporcionando independência e segurança

Em uma jornada de busca por independência financeira e pessoal, Carlos Schroer, economista e fundador da Brasileiro Sem Fronteiras, compartilha sua experiência de internacionalização e os fundamentos da teoria das Bandeiras, que se tornaram os pontos principais de sua abordagem única. Durante uma entrevista exclusiva, Carlos revela seus objetivos com a Brasileiro Sem Fronteiras, sua relação com o Panamá e a forma como ele busca impactar positivamente a vida daqueles que buscam diversificar internacionalmente.

Carlos, conta que tudo começou em 2014, quando descontente com a situação política e econômica no Brasil, percebeu a necessidade de mudar. No entanto, ele logo se deu conta de que trocar de país não era suficiente para escapar dos desafios. Foi então que ele se deparou com a teoria das Bandeiras, que o conduziu à compreensão de que a verdadeira diversificação não se limita a investimentos, mas estende-se à vida pessoal e familiar. “A verdadeira diversificação para proteger está em diversificar países”, destaca o fundador.

A Brasileiro Sem Fronteiras visa orientar as pessoas na internacionalização de suas vidas. Carlos enfatiza a importância de ser soberano em relação à própria vida, independente das mudanças políticas em um país específico. A ideia é oferecer soluções para diversificação internacional, proporcionando aos clientes independência e segurança.

As redes sociais da organização são usadas como ferramentas educativas. Carlos compartilha suas experiências pessoais, desde a obtenção de residências em diferentes países até a abertura de empresas e contas bancárias internacionais. A Brasileiro Sem Fronteiras também oferece serviços especializados para quem busca orientação personalizada.

A empresa realiza projetos significativos, auxiliando pessoas na obtenção de residências, cidadanias, abertura de empresas e outros serviços relacionados à internacionalização. O compromisso da empresa é fornecer suporte prático, indo além da teoria, como é evidente nos cursos oferecidos e nos serviços personalizados prestados aos clientes.

Schroer escolheu o Panamá como uma base geográfica estratégica devido à sua proximidade com os Estados Unidos e sua posição central entre América do Norte e do Sul. Os vídeos do canal destacam temas específicos relacionados ao país, abordando questões culturais, burocráticas e de qualidade de vida. Ele compartilha seu conhecimento tornando o conteúdo mais próximo e relevante para seus seguidores.

Ao explorar o Panamá, Carlos destaca a diversidade cultural e a presença significativa de estrangeiros. O país é um centro financeiro internacional, com uma moeda forte e baixa inflação. O custo de vida é consideravelmente mais baixo do que em muitos países ocidentais, e o Panamá oferece benefícios fiscais atrativos.

Carlos Schroer revela que tem planos ambiciosos para o futuro da Brasileiro Sem Fronteiras. Além de expandir os cursos oferecidos, ele planeja realizar consultas presenciais no Brasil, contribuindo para o entendimento de que países tradicionalmente considerados desenvolvidos estão em declínio, enquanto destinos como América Latina podem oferecer oportunidades e qualidade de vida diferenciadas.