Carlos Casagrande chega ao Brasil para realizar avaliação capilar com médico das estrelas

São Paulo recebeu a visita de Carlos Casagrande, que aproveitou uma brecha na agenda para cuidar do visual com o Dr. Thiago Bianco, conhecido como médico das estrelas quando o assunto é transplantes e tratamentos capilares.

Dr. Thiago Bianco é pioneiro na técnica FUE (Follicular Unit Excision) e é um dos maiores especialistas em giga sessões com densidade extrema

Após uma temporada morando em Miami, nos Estados Unidos, com a família, Carlos afirma que pretende continuar vivendo no exterior, mas sempre fará visitas ao país natal. O ator tem uma cafeteria em Goiânia-GO e aproveitou a vinda ao Brasil para fazer uma avaliação capilar com o Dr. Thiago Bianco.

O médico revelou que Carlos pretende melhorar a qualidade e a densidade dos fios capilares

O médico revelou que Carlos pretende melhorar a qualidade e a densidade dos fios capilares. Sabendo do currículo de Dr. Thiago, é claro que o ator não teve dúvidas sobre quem procurar para fazer esse trabalho.



O médico das estrelas já foi procurado por Roberto Carlos, a dupla sertaneja Marcos e Belutti, Lucas Lima, Santiago (dupla Guilherme e Santiago), Tom Cavalcante e Lucas Lucco, além de diversos jogadores de futebol e atletas que já realizaram transplantes com o cirurgião.