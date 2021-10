Carlos Alberto de Nóbrega se desculpa com a cidade de Praia Grande

Reiterando as palavras do humorista, o SBT também esclarece que todas as medidas estão sendo tomadas e que a ideia nunca foi prejudicar, ofender e nem causar indignação em nenhum munícipe de Praia Grande

O SBT, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega e toda a equipe do programa ‘A Praça é Nossa’ vem por meio desta expressar os mais sinceros pedidos de desculpas aos comerciantes, empresários, turistas e a toda a população de Praia Grande, da qual temos o nosso profundo apreço e consideração, pela repercussão das piadas feitas no quadro da atriz e humorista Mhel Marrer, em 21 de outubro.

Mhel Marrer

Em retratação que irá ao ar no programa desta quinta-feira, dia 28 de outubro, Carlos Alberto de Nóbrega vem, em ‘nome de todos os profissionais do humor que integram a família A Praça é Nossa, pedir sinceras desculpas para aqueles que, de algum modo, ficaram incomodados com o quadro humorístico’. Lembrando da intenção de entreter e divertir as pessoas que prestigiam o programa, Carlos Alberto de Nóbrega completa ressaltando que ‘se aconteceu algum excesso que, eventualmente, tenha incomodado algum telespectador, fica nossa profunda solidariedade’.

Em retratação que irá ao ar no programa desta quinta-feira, dia 28 de outubro, Carlos Alberto de Nóbrega vem, em ‘nome de todos os profissionais do humor que integram a família A Praça é Nossa, pedir sinceras desculpas para aqueles que, de algum modo, ficaram incomodados com o quadro humorístico

Reiterando as palavras do humorista, o SBT também esclarece que todas as medidas estão sendo tomadas e que a ideia nunca foi prejudicar, ofender e nem causar indignação em nenhum munícipe de Praia Grande. Estamos cientes de todos os avanços e melhorias já realizadas nas últimas décadas e que seguem sendo feitas atualmente, assim como o quanto isso enche de orgulho e resgata a autoestima dos habitantes de Praia Grande”.