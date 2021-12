Carlo Guaragna, ícone da yoga, ensina como a prática ajuda no equilíbrio do corpo e a mente para o próximo ano

O instrutor, que faz sucesso na web com seus vídeos rápidos de como inserir a yoga e a meditação no dia a dia, revela técnicas que podem ajudar a começar um novo ciclo depois da virada

Fim de ano é sempre um momento para refletir e traçar novas metas. A Yoga é uma técnica que além de ajudar no equilíbrio do corpo e da mente pode levar a um estado de conexão muito grande com o interior de cada pessoa.

Carlo Guaragna, professor de yoga e meditação que virou sucesso na web com seus conteúdos que ensinam como inserir a prática no dia a dia, explica como utilizá-la para melhorar a organização pessoal e concentração para o próximo ano. O professor acredita que esse é um momento onde o universo parece convidar todos a refletirem e buscarem novas metas. Para ele, as técnicas da yoga podem ser aliadas importantes neste período:

“Yoga é uma filosofia e prática que visa o autoconhecimento. Ela pode e vai ajudar muito nesse momento de início e fim de ciclo. Com a yoga você manterá a conexão com você mesmo, com aquele ‘eu profundo’ que mergulha nas reflexões mais genuínas, mas é esquecido, em muitos casos. Utilizando essas práticas isso não vai acontecer”.

O professor de yoga ressalta que nesta fase de transformações as pessoas costumam idealizar inúmeros sonhos e metas, mas acabam não levando adiante no outros dias do ano que se inicia:

“Da mesma forma que o universo chama a esta profunda reflexão, nós esquecemos de nós mesmos o ano inteiro, muitas vezes, vivendo dispersos, esquecidos do que realmente queremos para nós. As palavras anotadas naquela listinha de fim de ano vem do coração, mas acabam sendo levadas pelo vento da desconexão consigo mesmo no dia seguinte à queima de fogos de artifício”.

Para não deixar as promessas feitas na véspera de 2022 ficarem apenas no papel, confira três dicas de Carlo sobre como a yoga que pode fazer com que o novo ano seja inesquecível:

Presença

Carlo explica que para ter um ano cheio de realizações é necessário cultivar a presença, vitalidade e a habilidade de escolha (dizer não). A presença no yoga é cultivada através da técnica de meditação e respiração.

“Praticar de 5 a 10 minutos de meditação por dia pode levar qualquer um a chegar ao final de um dia, semana e até com a sensação de satisfação por ter feito aquilo que você planejou para si mesmo, cumprindo um combinado consigo e aumentando drasticamente a autoconfiança”.

Vitalidade e Energia Vital

Ter energia vital para fazer tudo o que é necessário para realizar-se neste novo ano é primordial. Carlo Guaragna conta que tudo o que fazemos com o corpo tem relação direta com a mente. Cuidar destas ferramentas de concretização da nossa vida é de suma importância:

“As técnicas corporais do yoga (asanas) beneficiam o corpo de maneira ímpar, purificando, flexibilizando, fortalecendo e criando uma sensação de disposição para com a vida. Além dos benefícios da meditação em termos terapêuticos, que não caberiam em uma página, posso citar o aumento da gratidão, organização, redução de estresse e ansiedade, melhoria do sono e das relações interpessoais, esses são só o começo da colheita de todos os resultados que esta prática promove”.

Habilidade de escolha

Carlo reforça que a disposição e a presença são essenciais para ter escolhas mais acertadas para o dia a dia. E por meio da yoga é possível pensar no presente de forma positiva, fabricar um passado que nos dê mais alegria e mais energia para tomarmos escolhas que nem sempre serão fáceis, mas sempre darão bons frutos:

“Seu ano de 2022 com a yoga será muito mais presente, com bem-estar, vitalidade, presença e recheado de escolhas que te elevarão cada vez mais. Conte comigo para estarmos juntos este ano e através da prática e do conhecimento do yoga, você não esquecerá daquilo que deseja pra si mesmo e terá o melhor ano da sua vida”.