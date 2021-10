“A esperança que eu tenho não vem do homem, vem de Deus”, diz Carlinhos Mendigo em podcast Puramente

Carlinhos mendigo foi o convidado da vez do Podcast Puramente. Convertido à religião evangélica ele comentou esta fase.

Muitas polêmicas rodeiam a vida do ex integrante do Pânico na Band, mais conhecido por Carlinhos Mendigo. Com fama de festeiro e “pegador”, o humorista hoje se diz convertido à religião evangélica, lê a bíblia com frequência e fala de Deus a todo momento.

Ele esteve nos holofotes quando fazia seu personagem Mendigo, já participou do reality A Fazenda e foi namorado do Sabrina Sato. Mas nos últimos anos os motivos que o levaram para o sites de notícias foram as brigas com a mãe de seu filho, o que resultou em vários problemas com a justiça brasileira.

O humorista foi o convidado da vez no podcast Puramente, composto por Evandro Santo (também ex integrante do Pânico) e seu terapeuta Moreira.



O Puramente fala bastante sobre dependência química e saúde mental, terapias, a recuperação de dependentes químicos. Inclusive, Evandro está em tratamento para tratar sua dependência. Dái surgiu a idéia do podcast.



No bate papo, Carlinhos contou sobre sua conversão, que não foi do dia para a noite, mas que sempre teve a presença de Deus juntos consigo. Ele fez uma oração e disse também respeitar todas as religiões. Em todos os blocos e assuntos, versículos bíblicos foram citados fazendo um paralelo com suas histórias de vida e também demonstrando estar alinhado com os preceitos de Cristo.

Carlinhos Mendigo também respondeu perguntas dos ouvintes do podcast. Em conversa ele declarou: ”A esperança que eu tenho não vem do homem, vem de Deus”.



O podcast Puramente está disponível para acesso no Youtube. Lá você encontra a entrevista de Carlinhos Mendigo e também de outros famosos.