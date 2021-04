Carlinhos Maia doa 20 mil para cirurgia de retirada de silicone industrial de Luisa Marilac

Antonia Fontenelle e Leo Dias procuraram a ativista trans para oferecer ajuda no tratamento avaliado em mais de R$30 mil

Vai chegar ao fim o drama vivido por Luisa Marilac. A youtuber luta há cinco meses para conseguir o dinheiro para a retirada das próteses de silicone industrial aplicadas no seio e mento. Nesta segunda-feira (12), o influencer Carlinhos Maia fez a doação de R$20 mil para o procedimento de Luísa.

Meses atrás, a influenciadora procurou dois especialistas para retirar o silicone industrial, que há algum tempo causava desconforto e dores, mas descobriu que precisaria gastar quase R$30 mil.

“Quando coloquei o silicone aos 16 anos, não tinha acesso às informações de que isso poderia ser uma bomba para o meu corpo. Agora, estou sofrendo as consequências, sinto dores intermináveis e até minha pele está escurecendo”, contou.

Luisa ainda tem mais de 22 L de silicone industrial na região dos quadris e glúteos. “Eu fico pensando nas coisas que fiz quando era adolescente e me questiono, por que eu fiz isso?”. Atualmente com 40 anos, a youtuber contou que não tem condições suficientes para bancar os gastos da cirurgia, e uma amiga em comum com o influencer Carlinhos Maia, o procurou para pedir ajuda em nome da artista.

Luisa Marilac

“Em outra situação, o Carlinhos me procurou para me ajudar com minha mudança para Guarulhos. Nós já nos conhecemos há bastante tempo e sei que ele é um amigo muito bom, sempre ajudando e preocupado com meu bem-estar”.

“Nós conversamos sobre meu estado de saúde na sexta-feira (9) e ele me disse que na segunda o dinheiro já estaria na conta. Dito e feito. Já marquei minha consulta para esta semana com meu médico e espero resolver essa situação o quanto antes”.

A youtuber contou que chegou a ir no banco para fazer um empréstimo, mas os juros altíssimos desanimaram. “Os juros estão altíssimos. Se você pega R$10 mil, paga R$20 mil e se pega R$20 mil paga R$40 mil depois. Não tenho condições”, assumiu Ela também rejeitou a ideia de fazer uma vaquinha virtual.

“Não são procedimentos tão simples. Além da drenagem do silicone, que é líquido e tem a chance de vazar para a corrente sanguínea, preciso de uma mastoplastia para retirada de pele e colocação de uma nova prótese. Estou muito feliz em poder cuidar da minha saúde nesse momento, mas também com medo né?! Toda cirurgia tem seus riscos”, comentou.

Após a repercussão nas redes sociais, noticiada pela jornalista Fábia Oliveira a atriz Antonia Fontenelle e o jornalista Léo Dias também entraram em contato com a youtuber para oferecer ajuda no tratamento.

“Hoje eu uso essa situação para informar para outras pessoas dos perigos do silicone e como isso pode influenciar na nossa saúde. Meu alerta é: Meninas, busquem soluções mais naturais possíveis, pergunte, conheça e pesquise muito, pois mais do que a nossa beleza, é a nossa saúde e qualidade de vida que está em jogo”.