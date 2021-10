Cancelados? Carlinhos Maia e karol Conká se divertem ao falarem do assunto

O humorista Carlinhos Maia e a cantora Karol Conká se encontraram no final de semana e registraram tudo em suas contas nas redes sociais

Amigos? Quem acompanha o humorista e influenciador Carlinhos Maia e também a cantora e ex-BBB Karol Conká conferiu o encontro da dupla neste fim de semana. Acompanhada de seu novo namorado, Conká se mostrou bem alegre na companhia de Carlinhos Maia.



Em sua rede social Karol contou que recebeu o convite de Carlinhos Maia para passar uns dias em Maceió. E que sentiu acolhida, amada…

Em sua rede social Karol contou que recebeu o convite de Carlinhos Maia para passar uns dias em Maceió



A cantora assumiu seu namoro com Polidoro Jr recentemente pelas redes sociais de Carlinhos Maia. O rapaz é ex-namorado da também cantora e ganhadora do reality A Fazenda, Jojo Todynho. Nos stories do humorista a cantora contou como conheceu Polidoro. Eles estavam em uma festa de Rap, e ele queria um espaço para tomar um ar. Começaram a conversar e o jogador pediu seu número de telefone e como a própria declara: e aí foi… Polidoro Jr também confessou que por terem muitos amigos em comum, isso facilitou a aproximação entre a rapper e o esportista.



Acompanhada de seu novo namorado, Conká se mostrou bem alegre na companhia de Carlinhos Maia



Um vídeo também chamou a atenção dos seguidores de ambos, quando Carlinhos Maia aborda a cantora dizendo que ela foi a maior cancelada que o país já viu e ela responde rapidamente dizendo que sua referência foi o Carlinhos Maia. O que arrancou gargalhadas dos amigos e também do namorado de Karol.

– Você foi a maior cancelada do Brasil!

– A minha referência é o Carlinhos Maia! 🗣🗣🗣🗣🗣pic.twitter.com/K0wq8IVse4 — PopZone (@PopZonebr) October 4, 2021



Ainda em sua rede social, a cantora Karol Conká fez um post se declarando ao novo amigo, Carlinhos Maia. Em trecho ela diz: “Existem coisas na vida que não se explicam, porque a intensidade dos sentimentos fala mais alto. Desde a minha saída do reality não pegava avião, e mal saía de casa por medo, vergonha, preguiça, desânimo… Fui surpreendida com o convite de @carlinhosmaiaof para passar uns dias em Maceió (Alagoas). Convidei o @polidorojr pra me acompanhar nessa viagem, pois foi graças a ele que conheci o @diogooliveiraof, que me recebeu sem julgamentos e com um astral maravilhoso num jantar entre amigos. Muito obrigada Carlinhos e Diogo pela recepção, eu ameeei demais. Essa viagem foi o melhor acontecimento da minha vida neste ano.”



Carlinhos também respondeu a publicação: “te desejo pessoas que te ouçam, pessoas que te gostem, pessoas que desfrutem das suas vivências e lições ao teu lado e não te usem apenas quando o salto estiver inteiro. Um beijo e até já!”