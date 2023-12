Carla Vasconcellos: A Reinvenção da Elegância Feminina em Trajes Sob Medida

Alfaiataria exclusiva oferece peças únicas e personalizadas para mulheres executivas que buscam sofisticação

Carla Vasconcellos é mais do que uma alfaiate de renome; ela é uma artista que tece histórias de elegância sob medida. Desde sua adolescência, quando começou a moldar roupas, até os palcos do teatro e, finalmente, ao mundo da moda, a trajetória de Carla é uma jornada inspiradora.

Sua paixão pela moda e pelo feito à mão a levou a fundar, ao lado do marido Vasco, a Vasco Vasconcellos Alfaiataria em 2012. A marca se tornou uma referência, atendendo empresários e celebridades de renome. No entanto, Carla sentiu que algo estava faltando: uma linha exclusiva para mulheres.

Assim, nasceu a Carla Vasconcellos Alfaiataria, dedicada a vestir mulheres com trajes sob medida de alto padrão. Com um foco especial no quarteto paletó, colete, calça e saia, todos confeccionados no mesmo tecido, Carla identificou uma lacuna no mercado.

Seu sucesso é impulsionado pela busca de mulheres por roupas exclusivas e personalizadas. Com mais de 5 mil tecidos exclusivos e importados, a alfaiataria atende mulheres em posições de destaque, proporcionando peças que conferem respeito e realçam a elegância.

Carla destaca a importância dos bolsos internos, atendendo às necessidades práticas das profissionais. Afinal, para ela, mulheres bem-vestidas não apenas se destacam, mas conquistam reconhecimento e ascensão nas empresas.

A Carla Vasconcellos Alfaiataria vai além de promover uma marca; é sobre capacitar mulheres a expressar suas escolhas com confiança. Carla acredita que a elegância é uma forma estratégica de elevar a presença feminina, sem abrir mão da autenticidade.