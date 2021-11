‘CARIOCAOS – Rio para não chorar’ espetáculo estreia no Teatro Vannucci, no Rio de Janeiro

Uma comédia que retrata o cotidiano do carioca de uma maneira irreverente e humorada, jogando uma lente de aumento nos principais conflitos da cidade maravilhosa

O espetáculo de humor idealizado pelo ator e produtor Rodrigo Rodrigues, com a direção de Fábio Santini, estreia no dia 06 de Novembro no Teatro Vannucci.

Uma comédia que retrata o cotidiano do carioca de uma maneira irreverente e humorada, jogando uma lente de aumento nos principais conflitos da cidade maravilhosa, fazendo com que a plateia se identifique com as situações através dos ridículos e absurdos que passamos diariamente.

“Rio 40 graus, cidade maravilha purgatório da beleza e do caos”, já dizia a música. Feita de opostos, de contrastes, tragédias e humor, o Rio é uma cidade onde os absurdos fazem parte do cotidiano e o carioca transforma, para o bem ou para o mal, tudo em uma grande piada.

Nessa série de esquetes passeamos pelas mais diversas situações do dia a dia. A cidade que é ora despudorada, ora conservadora é um retrato da convivência (nem sempre) harmônica das diferenças, desigualdades e contrastes. E com muita comédia e ironia, vamos ver situações absurdas da nossa cidade maravilhosa!

Sejam bem-vindos ao CARIOCAOS!

Serviço:

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/69088

Datas: 06 a 27 de Novembro | Sáb às 19:30

Teatro Vannucci – Shopping da Gávea ( O teatro segue todos os protocolos da biossegurança )

Valores: Inteira R$ 70,00 Meia R$ 35,00

Informações sobre a bilheteria: Telefone: (21) 2274-7246

Horário de funcionamento: De quinta a domingo das 14h às 22h

Classificação: 14 anos

Elenco: Rodrigo Rodrigues, Bia Guedes, Jaffer Soares, Luana Farnezi, Frank Baisch

Direção: Fábio Santini

Diretora de produção: Ilma Barreto

Produção executiva: RR Produções Teatrais

Textos: Diego Molina, Yas Fiorelo e Rodrigo Rodrigues

Figurinos: Caian Rangel

Arte cenografia: Douglas Ramos

Fotografia: Douglas Jacó

Equipe de produção: Vênus Iraçabal e Marcio Menta

Sonoplastia: Jaffer Soares

Iluminação: Mickael Noah