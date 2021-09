“Tranquei o Ceará no banheiro para que ele não fosse embora do Pânico”, afirma Carioca

O comediante contou que Ceará também o impediu de sair do programa em um momento

Em entrevista ao programa ‘Mais que 8 Minutos’, de Rafinha Bastos, Carioca contou um pouco dos bastidores do programa ‘Pânico’ e foi questionado sobre a amizade com o colega de programa, Wellington Muniz, conhecido como Ceará.

Carioca já trabalhou na Rede TV, Band, Rede Globo e Record TV



Sempre juntos nas pegadinhas do programa, o público parece sentir falta de Carioca e Cará juntos, mas o humorista afirmou que eles continuam amigos. Inclusive, Carioca revelou que chegou a trancar Wellington em um banheiro da Band para evitar que ele saísse do programa.

Carioca foi entrevistado por Rafinha Bastos e recebeu diversas perguntas dos fãs



Carioca se mostrou muito grato a amizade de Ceará e contou também que por volta dos anos 2000 teve uma depressão e quis sair do programa, tendo chegado a arrumar as malas para ir embora, mas Muniz não permitiu. “Ele não me deixou ir embora e eu poderia ter jogado tudo fora. Ele escondeu minha mochila, me trancou e ficou a madrugada toda na porta”, relembra Ceará. Já sobre quando o amigo quis ir embora, ele confessa: “Eu chorei muito, tranquei ele no banheiro e revidei o que ele fez comigo”.

Carioca e Ceará faziam parte do programa de rádio e TV ”Pânico”



Sobre questionamentos de brigas entre os dois, o humorista nega. Ceará contou que o programa “fabricava” muitas discussões para o entretenimento do público, mas que eles sempre foram amigos. Apesar de terem se afastado após o fim do ‘Pânico’, o comediante afirma que a amizade é a mesma.