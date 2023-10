Carioca DJ Maia desembarca na Europa para levar som inovador para quatro países

Artista terá sete shows em solo europeu, passando por Espanha, Portugal, França e Inglaterra

Desbravando o mundo com seu talento, o carioca DJ Maia desembarcou na Europa para levar som inovador para quatro países neste mês de outubro. Ao todo, serão sete shows em 22 dias em solo europeu.



“Expectativa da turnê é muito boa. É muito bom ter o trabalho reconhecido assim e estou muito animado”, diz o DJ. Aos 24 anos, 7 deles como DJ, o artista tem em seu currículo trabalhos com nomes como Kevin O Chris, Gabilly e MC Bianca. Ao todo, são 10 músicas lançadas e milhões de acessos no Spotify. Em sua passagem pelo Velho Continente, DJ Maia terá apresentações em Espanha, Portugal, França e Inglaterra com o som do funk, pop e open format.



Para sua primeira vez tocando na Europa, DJ Maia conta que preparou novidades, mas sem deixar de lado o bom som brasileiro. “Vou fazer o show que me consagrou no Brasil. E o que eu tenho feito no Brasil eu vou trazer pra cá. Claro, com algumas surpresas, algumas novidades, algumas coisas que eu acho que o pessoal daqui vai curtir, mas eu vou tentar trazer a minha essência mesmo do funk carioca com o que eu faço normalmente pra o pessoal daqui conhecer o meu trabalho e tenho certeza que eles vão gostar”, afirma.



Uma das maiores expectativas do artista é agradar os brasileiros que vivem na Europa, que guardam para ouvir a música da terra natal. “Eu tô ganhando muitos seguidores aqui [na Europa], galera que é do Brasil e veio pra Europa e gosta de continuar escutando as mesmas músicas que gostavam no Brasil, gosta da essência do funk, gosta de festas brasileiras. Com certeza, esses brasileiros são um atrativo a mais, mas também quero mostrar para a galera daqui um pouco da nossa arte, um pouco do funk, um pouco da nossa pegada brasileira das festas”, relata.



DJ Maia conta ainda que leva na bagagem algumas produções que podem surpreender o público: “O público pode esperar muito funk, pode esperar muitos remix inéditos que eles nunca ouviram porque são versões exclusivas e muita animação, muita energia nos shows”, finaliza.



Veja a agenda de DJ Maia na Europa

11 de outubro – Baile Madrid (Madrid – Espanha)

12 de outubro – Kube Madrid (Madrid – Espanha)

13 de outubro – Baile da Bandida (Lisboa – Portugal)

14 de outubro – THe View (Cais de Gaia – Portugal)

15 de outubro – Paname VIP (Paris – França)

21 de outubro – Viva Brazil (Londres – Inglaterra)

27 de outubro – Estação Brasil (Palma de Mallorca – Espanha)