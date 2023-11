Carina Miranda, a nova miss Afro Tietê, brilha em evento de empoderamento em Suzano

A vencedora se destaca no concurso que valoriza a beleza negra e afro-brasileira

Carina Miranda, também conhecida como Cacau, é a grande estrela do Concurso Miss Afro Tietê, realizado no último mês na cidade de Suzano, na grande São Paulo. O evento, que recebeu o apoio da marca de beleza Vult, teve como propósito valorizar a beleza das mulheres negras e afro-brasileiras das regiões de Mogi das Cruzes e Suzano, promovendo o empoderamento e autoconhecimento.

Carina Miranda, a inspiração para empoderamento feminino

Carina, que tem 34 anos e reside em Poá, nunca imaginou que um concurso de beleza estivesse ao seu alcance. Sua jornada para a coroa de Miss Afro Tietê é uma história de superação e determinação. Desde jovem, ela demonstrava interesse por tirar fotos e participar de eventos escolares, mas sempre considerou a participação em um concurso de Miss como algo distante de sua realidade.

Entretanto, Carina conquistou sua independência em uma idade precoce, iniciando sua carreira como balconista em uma padaria conceituada na região. Esse trabalho a motivou a buscar conhecimento e crescimento profissional. Atualmente, ela é formada em gestão ambiental, segurança do trabalho e bombeira civil, além de atuar como consultora de sistema de gestão das normas ISO9001 e ISO14001 em diversas empresas. Nos finais de semana, Carina se destaca como modelo plus size e criadora de conteúdo nas redes sociais.

Miss Afro Tietê 2023: Carina Miranda, a voz do empoderamento feminino e racial

Ao ser coroada como a Miss Afro Tietê, Carina expressou sua gratidão e emoção: “Participar desse concurso é uma experiência sensacional e transformadora. Ser a escolhida para representar a beleza negra da nossa região, neste ano, simboliza superação! Mesmo em meio a tantos desafios, não podemos desanimar e desistir dos nossos sonhos e objetivos.”

A marca de beleza Vult, pertencente ao Grupo Boticário, também viu o potencial de Carina e a convidou para estrelar suas campanhas em 2024. A Vult, que celebra o orgulho e promove o empoderamento feminino, acredita que toda mulher pode alcançar grandes alturas. O projeto do Concurso Miss Afro Tietê é uma manifestação desse compromisso em destacar questões de equidade de gênero e raça por meio da beleza.

Anna Flávia, idealizadora do projeto, expressou sua satisfação com o apoio da Vult: “Ter a Vult como apoiadora do nosso projeto em mais um ano e acreditar no potencial dessas mulheres é muito especial! Queremos transformar a sociedade e mostrar que essas mulheres podem ser o que quiserem, evidenciando suas identidades e o empoderamento da mulher negra.”

A coroação de Carina Miranda como Miss Afro Tietê representa não apenas sua conquista pessoal, mas também um passo importante na promoção da diversidade e igualdade de gênero e raça na sociedade. Sua história é um exemplo inspirador de como a determinação e o talento podem abrir portas para um futuro brilhante.