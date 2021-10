Carina Haller fará parte do elenco da próxima cinebiografia da banda Bee Gees

A atriz, brasileira por parte de mãe e suíça pelo lado do pai, com 15 anos de carreira no teatro internacional, faz sua estreia no cinema nacional em “O Faixa-Preta”.

Temos uma brasileira em um dos filmes mais esperados na história da música: a cinebiografia da banda Bee Gees. Carina Haller, brasileira por parte de mãe e suíça pelo lado do pai, terá papel de destaque no longa depois de ter uma longa carreira no teatro. A atriz, que saiu do Brasil aos 10 anos de idade e se mudou para os Estados Unidos aos 19 anos sozinha para estudar artes dramáticas na famosa CalArts (fundada por Walt Disney na década de 60), em Los Angeles, é também destaque no cinema nacional e está no elenco de “O Faixa-Preta: A verdadeira história de Fernando Tererê”. A atriz, que saiu do Brasil aos 10 anos de idade e se mudou para os Estados Unidos aos 19 anos sozinha para estudar artes dramáticas na famosa CalArts (fundada por Walt Disney na década de 60) Carina faz parte do casting da agência Untitled, que também cuida da carreira de atores e atrizes como Penélope Cruz, Dakota Johnson, Ashton Kutcher entre outros.