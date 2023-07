Capital Moto Week: O Encontro Épico dos Amantes de Motos e Rock na América Latina

No Dia do Motociclista, a paixão sobre duas rodas ganha vida em um dos maiores festivais do continente, unindo adrenalina, liberdade e música

No dia 27 de julho, o mundo das motocicletas ganhou destaque no Capital Moto Week. Essa data especial, instituída para homenagear os amantes das duas rodas, é comemorada em grande estilo com um festival que transcende a cultura motociclística. Milhares de entusiastas vindos de todas as partes da América Latina se reuniram para celebrar a paixão em comum: a liberdade sobre duas rodas e o amor pelo rock.

Capital Moto Week reúne os mais apaixonados por motos para celebrar em grande estilo

Andar de moto é mais do que um simples meio de transporte ou lazer; é um estilo de vida repleto de emoção e liberdade. No Capital Moto Week, a essência desse sentimento se manifesta em cada esquina, com motociclistas compartilhando suas histórias e experiências, fortalecendo os laços que unem essa comunidade apaixonada.

Confira as respostas à pergunta feita pelas ruas do festival: “Ser motociclista é…”

“Andar de moto é ter liberdade e esse é um dos motivos que me fizeram começar”

Mário Márcio (Bob Rato)

“Ter amizade em qualquer canto do mundo”

Carlos Ferreira

“Ser motociclista é sentir liberdade à flor da pele. É liberdade, vento no rosto, parceria, irmandade e conhecer novos lugares para fazer a sua própria história”

Marcos Velaz

“Ser motociclista é sentir a liberdade com o vento. Não tem nada preso a você. É sempre você, a moto e a estrada”

Paola Paulino

“Ser motociclista é estar de bem com todo mundo, é harmonia, perseverança e irmandade”

Major Divino

“Quando estou em cima da moto, parece que estou deslizando no asfalto. Isso é liberdade pura”

Marcos Machado

Agenda do Fim de Semana

A banda Pato Fu celebra seus 30 anos de estrada em show no Capital Moto Week nesta quinta-feira (27) com repertório repleto de pop rock. Na sexta (28), o Jota Quest embala o público com suas canções que estão na ponta da língua e marcaram gerações. Já no sábado (29), será a vez das Mulheres no Palco, capitaneadas pela cantora Pitty, um dos maiores nomes femininos do estilo musical no país. A agenda contempla ainda apresentações de bandas, música instrumental e eletrônica nos palcos temáticos Rock Saloon, Moto Bar, Pepsi Black e Lady Bikers.

_ Quinta-feira (27): o grupo brasiliense Nume Consense abre o palco principal às 20h. Logo mais, às 21h45, será o show do The Ultrajantes. E, para fechar a noite, o Pato Fu comanda o show, às 23h45.

_ Sexta-feira (28): a galera do Meu Funeral se apresenta no palco principal às 19h35. Às 21h20, a banda brasiliense Maribondo abre o show do Jota Quest, que assume o palco na sequência, às 23h20.

_ Sábado (29): a Quinta Essência com o especial Janis Joplin 80 anos abre a noite das mulheres no palco principal, às 20h. Rock Beats se apresenta às 21h45. Quem completa a agenda de shows da mais emblemática edição do Capital Moto Week é a cantora Pitty, às 23h45.

Serviço

Capital Moto Week | Edição 20 Anos

Quando: 20 a 29/07/2023

Onde: Parque de Exposições da Granja do Torto | Brasília (DF)

Ingressos: Link