Belo Horizonte Brilha no Prêmio Band Cidades Excelentes

A capital mineira, Belo Horizonte, foi o grande destaque da quarta edição do Prêmio Band Cidades Excelentes, conquistando o prêmio principal na categoria IGMA Geral. O evento, ocorrido no Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, reuniu autoridades políticas, gestores públicos e representantes da sociedade civil para celebrar as melhores práticas de gestão municipal em todo o país.

Belo Horizonte recebe o Prêmio Band Cidades Excelentes pela excelência em gestão municipal

Ao longo dos últimos quatro anos, Belo Horizonte tem se destacado pela eficiência em governança, transparência fiscal e qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. A cidade, que já se consolidou como referência em diversas áreas, alcançou uma pontuação excepcional no índice de gestão municipal Aquila (IGMA), superando outras grandes capitais brasileiras.

Na vanguarda da eficiência! Belo Horizonte é destaque nacional por sua administração transparente e serviços públicos de qualidade

O reconhecimento no Prêmio Band Cidades Excelentes não apenas destaca o trabalho dos gestores municipais, mas também evidencia o impacto positivo das políticas públicas implementadas na qualidade de vida dos belo-horizontinos. Segundo Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, eventos como este incentivam uma competição saudável entre os municípios, estimulando melhorias contínuas e benefícios diretos para os cidadãos.

Governança e Transparência Fiscal:

Belo Horizonte foi reconhecida pela sua sólida governança, refletida em práticas transparentes e eficientes na administração pública. A implementação de ferramentas digitais para o controle de gastos e prestação de contas tem sido um diferencial, permitindo maior participação cidadã e fortalecendo a confiança no governo municipal.

Educação e Saúde:

Na área da Educação, a cidade investiu em programas inovadores que melhoraram significativamente os índices de ensino básico e fundamental. Projetos como escolas em tempo integral e qualificação contínua dos professores têm contribuído para um ambiente educacional mais inclusivo e de qualidade.

No setor de Saúde, Belo Horizonte implementou políticas voltadas para a ampliação do acesso aos serviços, com destaque para a atenção primária e a humanização no atendimento. O resultado são índices positivos de cobertura e qualidade dos serviços de saúde, refletindo diretamente na qualidade de vida da população.

Infraestrutura e Desenvolvimento Socioeconômico:

O desenvolvimento urbano sustentável tem sido uma prioridade, com investimentos em infraestrutura que promovem a mobilidade urbana eficiente e sustentável. Projetos de revitalização de áreas urbanas e expansão de espaços públicos têm contribuído para uma cidade mais integrada e preparada para os desafios do crescimento populacional e econômico.

Sustentabilidade e Inovação:

Belo Horizonte destacou-se também na categoria de Sustentabilidade, adotando práticas que visam a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Iniciativas como a gestão eficiente de resíduos sólidos, o incentivo à energia limpa e a criação de áreas verdes urbanas são exemplos do compromisso da cidade com o meio ambiente e as gerações futuras.

O reconhecimento de Belo Horizonte no Prêmio Band Cidades Excelentes reforça não apenas a eficiência da gestão municipal, mas também o compromisso com a melhoria contínua da qualidade de vida dos seus habitantes. A cidade se destaca como um exemplo de boas práticas em diversas áreas, inspirando outras localidades a seguirem o mesmo caminho rumo à excelência administrativa e ao desenvolvimento sustentável.