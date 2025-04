Capital do vinho? Brasília será vitrine para rótulos internacionais em projeto imobiliário com apoio do México

De um lado, um país que deseja mostrar o potencial de sua enologia, o México; do outro, um público cada vez mais ávido por novos sabores, nós os brasileiros, que só entre 2019 e 2022 aumentou o seu consumo médio per capita de vinho de 1,8 litro 2,7 em 2022, de acordo com a consultoria IWSR. Por meio de empresas goianas, os dois países unem seus interesses, o Grupo Tropical, que opera no setor imobiliário no centro do Brasil há 48 anos, juntamente com a empresa do grupo, Raiz Urbana Desenvolvimento Imobiliário, e a tradicional Família Itabaiana, de Brasília, assinaram um memorando de entendimento (MoU) com a Câmara de Comércio Brasil e México (Camebra), para unir esforços para a expansão do vinho mexicano no Brasil, começando pela capital federal. A iniciativa foi chancelada pela Embaixada do México no Brasil.

A celebração da parceria foi realizada em Goiânia, onde fica a sede do Grupo Tropical, em um jantar no renomado Restaurante Grá, que fica no icônico Órion Complex, o prédio comercial mais alto do Brasil. Estiveram presentes ao jantar que marcou a celebração do acordo o embaixador interino do México no Brasil, Alejandro Ramos Cardoso, e membros da Camebra.

O grupo empreendedor irá agregar a enologia ao condomínio horizontal Aldeia do Vale Brasília, que está sendo projetado com os princípios de sustentabilidade ambiental do Aldeia do Vale Goiânia, que se tornou uma referência nacional de vida integrada à natureza e, por isso, está sendo implantado em outras cidades. O propósito de incluir a vitivinicultura vem ao encontro da geografia do espaço e do conceito de agrihood do projeto (comunidade residencial que integra a agricultura à moradia).

O Aldeia do Vale Brasília está sendo desenhado em uma área de 11 milhões de metros quadrados no Distrito Federal, a 40 minutos da Esplanada de Brasília. A ideia é que o sofisticado empreendimento seja uma rota do vinho aberta ao público, uma vitrine de vinhos internacionais, como os mexicanos. O relevo e altitude da área também são propícios para o plantio de vinhedos e demais estudos técnicos em andamento. O acordo de colaboração também visa trazer elementos da cultura, gastronomia e arquitetura mexicana para o projeto.