“Capacitação em ressuscitação cardiopulmonar” foi o tema que norteou no Instituto de Ensino e Pesquisa Maria Patrocínia Pereira Ventura – IEP

Recentemente, o IEP Dona Cica, através da Educação Continuada do Grupo São Cristóvão Saúde, trouxe o curso com foco com foco nos dispositivos supraglóticos, aos profissionais enfermeiros

“Capacitação em ressuscitação cardiopulmonar com foco nos dispositivos supraglóticos”, foi o conteúdo ministrado pelos professores responsáveis pelo curso, Márcio Miranda (Enfermeiro Intervencionista do SAMU) e Sandra Zeitoun (Enfermeira Intensivista e Doutora pela UNIFESP), que realizaram um treinamento de extrema importância ao público presente, composto, também, por colaboradores do Pronto-Socorro e da UTI Adulto do São Cristóvão Saúde.

Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde e Presidente da Santa Casa de Francisco Morato, Engº Valdir Pereira Ventura



De acordo com a Coordenadora de Educação Continuada do Grupo, Adriana Bacchin Pelissari, parcerias com professores renomados fortalecem a marca, agregam conhecimento aos colaboradores, além de seguirem as diretrizes Institucionais, dando foco na assistência ao paciente com qualidade e segurança. Com carga horária de oito horas, a aula abrangeu teoria, prática e técnicas de simulação. Os temas apresentados e discutidos entre os convidados foram:

“Prevenção de doenças cardiovasculares”, “Definição de PCR (parada cardiorrespiratória)”, “Detecção e acionamento do serviço de emergência de modo coerente”, “Compressões torácicas de qualidade em simuladores”, “Uso do DEA (desfibrilador externo automático)”, “Anatomia e fisiologia da via aérea”, ‘Legislação e regulamentação do procedimento de dispositivos supraglóticos”, “Indicação e contraindicação”, “Tipos de dispositivos e suas particularidades”, “Farmacologia”, “Abordagem de vias aéreas com dispositivos supraglóticos (máscara laríngea e tubo laríngeo em simuladores)”, “Simulação de PCR”, “Uso do DEA” e “Inserção dos dispositivos supraglóticos durante o atendimento”.

Instituto de Ensino e Pesquisa Dona Cica



Dr acordo com o Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde e Presidente da Santa Casa de Francisco Morato, Engº Valdir Pereira Ventura, “capacitar nossos profissionais, a fim de oferecer um atendimento de excelência e prestatividade aos nossos beneficiários sempre foi premissa para nós da Família São Cristóvão Saúde. Parabéns a todos os envolvidos e pelo aprendizado ímpar adquirido neste curso”.