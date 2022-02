Capa de revista europeia, Mariani Piaget fala sobre sua relação com a moda

A Miss Monaco e designer de moda posou para a Grazia Serbia deste mês

A modelo catarinense Mariani Piaget vem fazendo sucesso no exterior. Depois de ser convidada para participar do Miss Europa, ela é capa da renomada revista de moda Grazia Serbia deste mês.



O ensaio foi realizado em Paris. Mari posou para sessão de fotos com roupas de grife. No seu Instagram, ela se emocionou ao falar do convite para ser capa da revista.



“Quando comecei a me interessar por esse mundo de grandes grifes, uma pessoa fez uma piada de mau gosto perguntando o que se usava em Paris, duvidando do meu potencial. Hoje eu apenas sei o que se usa em Paris, como sou capa de uma revista que está nas bancas de Paris. Nunca duvide do seu potencial”, aconselha.



E não foi à toa que surgiu o convite. A influenciadora e designer de moda tem uma forte ligação com o mundo fashion. “Eu vivo moda 24h. Eu sou formada pelo Instituto Marangoni Fashion Business”, conta.

Mariani conta que passou a se encantar pela moda ainda na infância. “Desde criança sempre gostei de fazer minhas roupas de Barbie”, disse.



