cantora Karla Gracie assina com a editora Som Livre

Cantora e compositora, a artista aborda, em suas canções, temas como feminismo, empoderamento e machismo

A cantora Karla Gracie é a mais nova artista da editora Som Livre, com quem acabou de assinar um contrato. “Estou muito feliz com esse novo passo da minha carreira. Animada com essa nova parceria com uma empresa de tanto respeito no mercado da música. Muitos projetos e novidades estão por vir! Aguardem!”, conta.

A cantora Karla Gracie é a mais nova artista da editora Som Livre, com quem acabou de assinar um contrato

Em 2019, Karla estreou no mundo musical, como cantora de trap, vertente do rap. Cantora e compositora, a artista aborda, em suas canções, temas como feminismo, empoderamento e machismo. “Eu escrevo as letras. Têm histórias que retratam momentos que vivi, outras são situações que eu observo”, explica.

Em 2019, Karla estreou no mundo musical, como cantora de trap, vertente do rap

Apaixonada pelo que faz, ela não para e em seus 3 anos de carreira lançou as várias músicas como “Salto 15”, “Bonnie & Clyde”, “Completa o meu Flow”, e três clipes: “Moletom”, “Química Explosiva” e “Sugar Mamma”.