Cantora gospel Elionora Chaves é convidada para conhecer estúdios da Todah Music, uma das maiores gravadoras gospels do país

Cantora também foi uma das convidadas vips para o evento de pré-estreia da série “The Chosen” em São Paulo. Evento foi reservado a artistas

A cantora gospel Elionora Chaves esteve em destaque durante sua recente viagem de Brasília a São Paulo para prestigiar o evento de pré-estreia da série “The Chosen”. A série, que está se preparando para lançar sua terceira temporada dublada no Brasil, promoveu um evento exclusivo para artistas, proporcionando uma experiência única e emocionante.

Elionora Chaves prestigia evento de pré-estreia da série “The Chosen” em São Paulo

O aguardado evento de pré-estreia da série “The Chosen”, que aconteceu em São Paulo, reuniu diversos nomes influentes da indústria do entretenimento gospel e contou com a presença da cantora Elionora Chaves. A série, que tem conquistado fãs ao redor do mundo, estreará nos cinemas em todo o país em 31 de agosto, através da rede Cinemark.

Elionora e Dallas Jenkins, diretor geral da série

Durante a viagem, Elionora teve a oportunidade de conhecer o diretor geral da série, Dallas Jenkins, criador dessa emocionante produção que tem tocado corações de milhares de telespectadores. O encontro deixou claro o impacto que a série teve na artista, que não poupou elogios à qualidade da narrativa e à profundidade dos personagens.

Elioora, o assessor Marcelinho Machado e a cantora Kherem Carvalho

Além disso, a cantora gospel foi convidada por Giovani Mandelli, um dos CEOs e diretor da Todah Music, uma das maiores gravadoras do meio gospel no Brasil, a conhecer os Estúdios da Todah Music. Elionora descreveu a experiência como enriquecedora e inspiradora.

Giovani Mandelli, CEO e diretor da Todah Music e Elionora

Créditos: Divulgação

“Hoje tive a honra e o privilégio de sentar à mesa com ele @giovanimandelli da @todahmusic. Mais que sentar à mesa, tive a honra de ser ensinada, ministrada, levar uns puxões de orelha rsrs Genteee hoje estive conhecendo os Estúdios da Todah Music aqui em São Paulo, com esse homem de Deus que tem sido um instrumento de valor, usado por Deus pra abençoar tantos artistas que estão chegando aí para acrescentar ao Reino!”, compartilhou nas redes sociais.

Sobre a série “The Chosen”, da qual é fã, Elionora revelou que está ansiosa pelo lançamento da terceira temporada. “A série está muito linda, acompanhei as duas primeiras temporadas e estou ansiosa pela terceira. Só pelos dois primeiros episódios já dá para ver como está emocionante! Recomendo a todos irem aos cinemas assistir, está muito linda”, disse Elionora Chaves.