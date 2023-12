Cantora Gaby Hadassa lança nova música “Encontro Confidencial” e promete surpresas em novo projeto para 2024

“Essa é só a primeira de todas que virão dentro do novo projeto”, afirma a compositora após anunciar novo single

A cantora, compositora e multi-instrumentista Gaby Hadassa, nascida em São José dos Campos – SP, surpreende seus fãs hoje com seu mais novo single “Encontro Confidencial”. A música, que conta a história de um casal separado, mas ainda apaixonado, revela autenticidade e profundidade em sua letra, prometendo uma experiência envolvente para seus fãs.

Em uma entrevista exclusiva, Gaby compartilhou sobre suas inspirações na hora de compor, escolher seu novo repertório e sua visão para a indústria da música sertaneja. “Estou em um momento de trazer uma conexão maior para meus fãs. Muitas músicas atuais são superficiais, e me espelho atualmente na profundidade de Marília Mendonça, uma das maiores referências de composição para mim”, afirmou a cantora.

A cantora que começou sua jornada musical aos 15 anos, trazendo influências de grandes nomes do sertanejo, vem consolidando sua carreira desde de 2019. Com uma voz forte e marcante, ela conquistou um certo reconhecimento ao participar do reality show “Próximo N1 Villa Mix” em 2019, e desde então lançou singles que acumulam milhões de acessos nas plataformas digitais.

Hadassa, que se destaca também como compositora, enfatiza sua fase mais madura, com novos planos para o próximo ano. Ela conta que a nova música será apresentada durante os shows com muita energia, destacando a incorporação de instrumentos como piano, guitarra e o seu toque pessoal. A promessa é de um espetáculo dinâmico e envolvente, repleto de entrega e paixão, características que seus fãs já conhecem.

“Essa é só a primeira de todas que virão dentro do novo projeto, cada uma vai ter uma surpresa, um recado específico, uma reflexão, um arranjo diferente”, revela Gaby, destacando diferentes elementos que serão explorados em cada faixa, com influências por exemplo do cantor Luan Santana.

A previsão é que o projeto seja lançado no primeiro semestre de 2024, e Gaby expressou sua gratidão aos fãs que já estão apoiando sua nova fase. “Agradeço a todos que estão curtindo, ouvindo e permitindo que minha música faça parte de suas vidas. O meu intuito realmente é trazer conforto para eles, trazer alegria, trazer músicas que emocionem, que tragam sentimentos bons”, finaliza a cantora.

O novo single “Encontro Confidencial” é apenas o começo de uma nova fase na carreira de Gaby Hadassa, que promete mais músicas autênticas e emocionantes, repletas de sua essência. A cantora convida seus fãs a se conectarem mais profundamente com sua música e a aguardarem novidades ao longo do novo projeto que se desenha para o próximo ano.