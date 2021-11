Cantora Gaby Hadassa faz homenagem à Marília Mendonça

A classe artística está em luto assim como todo o país, a cantora Gaby Hadassa fez uma bonita homenagem à Marília Mendonça

A cantora Gaby Hadassa também prestou sua homenagem à cantora Marília Mendonça, morta em acidente de avião na tarde de ontem na cidade de Caratinga – MG.

“Eu estava na estrada indo para SP, quando recebi uma mensagem da Bruna que hoje é administradora do maior fã clube da Marília em SP, dizendo: “o avião da Marília caiu” e na mesma hora eu entrei em choque e a única pergunta que eu fiz no momento foi: como todos estão? Me fala que ela está viva! Ela: não sei Gaby, não consigo nem falar agora. Bruna e eu nos aproximamos pois ela me convidou para fazer algumas lives no perfil do fã clube da Marília e desde então sempre trocamos mensagens.

Logo em seguida recebo uma ligação da minha mãe dizendo que a Marília tinha morrido e eu dizia que não, mas na sequência a mídia me dava a notícia mais triste do meu fim de semana. A ‘Rainha da Sofrência’ não sobreviveu a esse trágico acidente. Minha fonoaudióloga me ligou também na sequência dizendo que estava naquele momento pensando em mim e que por isso decidiu me ligar, para saber como eu estava. Eu ainda me encontro em choque emocional, pois mesmo sem conhecê-la pessoalmente conseguia sentir a energia dela e quanto ela representava pra mim, como uma grande artista e mulher que lutou para estar aonde chegou.

O país perde uma mulher forte e guerreira, uma mãe carinhosa e uma artista impecável, sua voz jamais será esquecida e sua obra incalculável jamais será apagada dos nossos corações. Quando compus minha primeira música autoral chamada “Ex bom”, fiz questão de citar seu nome na composição, dando referência a sua representatividade na vida de todos nós, pois tenho certeza que suas músicas fizeram parte e fazem parte de muitas histórias vividas por muitas pessoas, assim como canto no trecho “ouvindo a Marília e tá me querendo! A Marília se foi tão jovem, tão menina e ao mesmo tempo tão mulher, deixando uma nação sofrendo agora verdadeiramente pela perda que nunca mais tem volta! Que Ela agora brilhe nos braços do Pai!”

Gaby Hadassa também registrou o dia em que cantou um sucesso de Marília Mendonça:

A cantora ainda fez um vídeo em homenagem à artista: