Cantora Dany Di Carla lança o single ‘Covarde’ e inicia nova fase na carreira

Single já ultrapassou a marca de 130.000 visualizações no YouTube

Com menos de um mês de lançamento, o single e clipe “Covarde”, da cantora Dany Di Carla, já ultrapassou a marca de 137.000 visualizações no YouTube em três semanas de lançamento. A música, composta pela própria cantora e produzida por Luis Santos, conta com distribuição pela respeitada Onerpm.

O sucesso demonstra a boa recepção do público em relação ao trabalho de Dany Di Carla, destacando sua talentosa composição musical e a qualidade da produção envolvida no projeto que ganhou o coração do público e entrou em playlists nas plataformas de música. Dany é empresariada pela A-Show, que está cuidando de sua carreira.

Dany é natural de Campina Grande, Paraíba, teve sua jornada musical iniciada na cidade de João Pessoa, onde teve seu primeiro contato com a música na igreja, despertando o reconhecimento de todos para o seu dom musical.

Ao se mudar para Goiânia em 2017, a cantora enfrentou desafios, trabalhando como back vocal e trilhando sua carreira solo, lançando suas músicas no YouTube e contando com o apoio de amigos para disponibilizá-las no Spotify.

Além de intérprete, Dany Di Carla é também uma talentosa compositora, tendo iniciado nessa vertente em 2021, encontrando inspiração ao lado de seu esposo, músico e compositor experiente, para compor suas próprias músicas, como o single “Covarde”, que reflete vivências e emoções pessoais.

Sua história na música é marcada por desafios, conquistas e determinação, e ela está empenhada em promover ativamente o lançamento de “Covarde” por meio de estratégias nas redes sociais e plataformas digitais, com a expectativa de alcançar um número expressivo de ouvintes e solidificar ainda mais sua posição na indústria musical.

Assista “Covarde”: aqui