Cantor português Axel grava hoje (10), seu especial natalino ‘’O Meu Natal’’

Jurado do reality show musical “Canta Comigo Teen”, da RecordTV, conta que o projeto era algo que faltava em seu catálogo musical

Nascido em Cascais, em Portugal, o cantor Axel está se preparando para a gravação do seu especial de Natal, nomeado “O Meu Natal” no ST4 Estúdio, na cidade de Jandira, município de São Paulo, nesta quarta-feira, (10).

O especial terá quinze músicas, sendo cinco portuguesas, cinco brasileiras e cinco globais, com participações mais do que especiais como os cantores Sienna Belle, Vanessa Jackson, Rodrigo Teaser, Fernando Correia Marques, 2 Corações e Roberto Seresteiro; um coro mirim de crianças, que participam do Canta Comigo Teen, na qual Axel é jurado, e a jornalista Analice Nicolau.

A gravação não será aberta ao público em devido a Pandemia, mas o projeto estará disponível a partir de 1º de dezembro em pay-per-view em emissoras de TV em diversos países e disponível nas maiores plataformas de streaming. “Especial Natalino era algo que faltava no meu catálogo musical”, ele conta e completa: “Repertório brasileiro teve a ajuda do historiador e musicólogo Roberto Seresteiro”.

E sobre a escolha do Brasil para a gravação, o cantor gentilmente conta “Brasil tem a facilidade do idioma, os laços afetivos, a proximidade cultural…e é um cenário novo e diferente. Preciso de me desafiar constantemente, não permanecer no que é confortável”.

Ele também conta que é o primeiro de vários projetos temáticos que está preparando e, inclusive, revela que também já está gravado seu novo repertório composto propositadamente para ele por autores e compositores brasileiros de sucesso, que trabalham com Simone e Simaria, Bruno e Marrone, entre tantos outros nomes. Será lançado CD e DVD completos no próximo ano e no primeiro trimestre de 2022 sairá um novo single deste projeto.

No mês passado, lançou a música “Devolva”, que já é um sucesso nas principais plataformas digitais mundiais, e que tem um ritmo envolvente dançante.